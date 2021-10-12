Американський військовий атомний підводний човен міг зіткнутися з невідомим китайським об'єктом: подробиці

Це може бути штучний об'єкт, який недавно створили поблизу острова Юнсін для протидії силам противника, наближаються.

Американський атомний підводний човен USS Connecticut, який раніше отримала пошкодження під час виконання завдання в Південнокитайському морі, швидше за все, зіткнувся з невідомим китайським підводним об'єктом.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на гонконзький сайт iNews.

За його інформацією, після інциденту супутник зафіксував підводний човен в надводному положенні 3 жовтня приблизно о 77 км від острова Юнсін в Південнокитайському морі. Над островом в 1974 році було встановлено контроль з боку Китаю. Претензії до володіння островом пред'являє В'єтнам. На острові розташовуються китайська база для підводних човнів і військовий аеродром.

Можливо, що підводний човен USS Connecticut підходила до острова для проведення розвідки.

Також вона навряд чи могла зіткнутися з підводним рельєфом, адже він добре вивчений. Швидше за все, підводний човен зіткнувся з китайським підводним штучним об'єктом, недавно створеним поблизу острова Юнсін для протидії наближається силам противника, вважає видання.

Нагадаємо, що раніше американські експерти заявили в соціальних мережах, що корпус носової частини атомного підводного човна ВМС США USS Connecticut, що зіткнулася з невідомим об'єктом, отримав великі пошкодження.

USS Connecticut з водотоннажністю 7,5 тис. Тонн є багатоцільовий атомним підводним човном четвертого покоління типу Seawolf. Її ракетне озброєння — до 50 ракет Harpoon і Tomahawk, які запускаються з торпедних апаратів. Крім бойових завдань вона виконує також розвідувальні функції.

Таких підводних човнів в ВМС США всього три. Вартість кожної досягає в поточних цінах $ 8,5 млрд.

Нагадаємо, що раніше в США інженера-ядерника ВМС США і його дружину заарештували через звинувачення в шпигунстві. Вони зробили декількох спроб передати секретну інформацію про американські атомні підводні човни іншій країні.

Додамо, що раніше між декількома країнами спалахнув міжнародний скандал через підводні човни.

Австралія, Велика Британія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Зауважимо, що, за інформацією ЗМІ, США, Велика Британія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

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