Американський військовий, який влаштував вибух Tesla, залишив передсмертну записку

37-річний спецназівець Метью Лівелсбергер підірвав Tesla Cybertruck біля готелю в Лас-Вегасі та загинув. У передсмертній записці він назвав свій вчинок "дзвінком для пробудження" країни.

Про це повідомляє Associated Press.

На місці трагедії слідчі виявили його телефон із запискою, яка проливає світло на мотиви цього вчинку. У ній Лівельсбергер розповів, що вибух не був терористичним актом, а "тривожним дзвінком".

Чоловік у своєму мобільному телефоні залишив текстове повідомлення, в якому писав, що йому потрібно "очистити свій розум від братів, яких я втратив, і звільнити себе від тягаря життя, які я забрав".

"Це не був теракт, це був тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовища та насильство. Який кращий спосіб донести свою точку зору, ніж трюк із феєрверками та вибухівкою?" - цитує записи Лівелсбергера місцева влада.

Нагадаємо:

Позашляховик Tesla Cybertruck кілька разів вибухнув біля готелю президента США Дональда Трампа. Дим від пожежі піднімався майже до верхніх поверхів будівлі. В автомобілі також виявили феєрверки, газові балони і паливо для кемпінгу, під'єднані до системи детонації.

Водій Tesla Cybertruck, що вибухнув біля готелю Trump Hotel у Лас-Вегасі 1 січня 2025 року, був ветераном Сил спеціального призначення армії США. Меттью Лівелсбергеру було 37 років, він був удостоєним високих нагород армії США і двічі служив в Афганістані. Його впізнали двоє співробітників правоохоронних органів.

Вибух Tesla Cybertruck стався за кілька годин після того, як 42-річний Шамсуддін Бахар Джаббар врізався на вантажівці в натовп у Новому Орлеані, убивши щонайменше 15 осіб, перш ніж його застрелила поліція.

Читайте також: