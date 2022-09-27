Американський зонд здійснив успішне зіткнення із астероїдом Діморфос: відео

У ніч проти 27 вересня було здійснено першу спробу в історії людства відхилити астрономічний об'єкт із його орбіти.

Місія NASA DART, яка стартувала у 2021 року, успішно завершилася 27 вересня о 2:14 за київським часом влучним ударом керованого космічного апарата, який повинен зіштовхнути астероїд Діморфос із його орбіти.

Трансляція цієї історичної події відбувалася на сайті NASA.

В астероїд розміром 160 метрів американський космічний зонд влучив на швидкості зіткнення 23 760 км/год. Удар змінить траєкторію польоту Діморфоса, швидкість його польоту зменшиться на 0,4 мм/c.

Невеликий поштовх, отриманий астероїдом, спочатку лише трохи змінить траєкторію його руху, але згодом призведе до великої зміни орбіти астероїда. Він також може спричинити потік метеорів штучного походження.

У майбутньому ця технологія захищатиме нашу планету від небезпечних космічних об'єктів, а людство вбереже від долі динозаврів.

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