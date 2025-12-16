“Америка передусім”: Вашингтон радикально змінює пріоритети зовнішньої політики

Президент США Дональд Трамп та очільник Пентагону Піт Гегсет / © ТСН.ua

Реклама

Пентагон стоїть на порозі наймасштабнішої реорганізації за останні десятиліття. Вище військове керівництво США підготувало план, який передбачає скорочення кількості чотиризіркових генералів, об’єднання командувань та перенесення стратегічного фокусу з Європи та Близького Сходу на Західну півкулю. Ця ініціатива, яку просуває команда Трампа, має на меті завершити епоху, коли Америка «підтримувала весь світовий порядок».

Деталі резонансного плану опублікувало видання The Washington Post.

Вищі посадовці Пентагону готують план, який може кардинально змінити структуру управління збройними силами США. Пропозиція, яку найближчими днями має представити голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, відповідає баченню нового міністра оборони Піта Гегсета.

Реклама

Зниження статусу Європи

Згідно з планом, Пентагон має намір суттєво скоротити ієрархію своїх головних штабів за кордоном.

«Це знизить значимість штаб-квартир Центрального командування США (CENTCOM), Європейського командування США (EUCOM) і Африканського командування США (AFRICOM), помістивши їх під контроль нової організації, відомої як Міжнародне командування США», — повідомляють джерела.

Такі кроки доповнять інші зусилля адміністрації Трампа щодо переміщення ресурсів з Близького Сходу та Європи. Натомість основна увага буде зосереджена на розширенні військових операцій у Західній півкулі.

Створення «Америкому»

Пріоритетом нової стратегії стане захист власне американського континенту.

Реклама

План передбачає перегрупування Південного командування США (відповідає за Латинську Америку) та Північного командування США (відповідає за Північну Америку) під єдиний новий штаб. Ця структура отримає назву Командування Америк США, або Americom.

Загалом кількість бойових командувань планують скоротити з 11 до 8.

«Дні Атланта минули»

Джерела зазначають, що цей план повністю узгоджується зі стратегією національної безпеки адміністрації Трампа, оприлюдненою цього місяця. У ній, зокрема, декларується, що «дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлант, минули».

Міністр оборони Піт Гегсет також прагне виконати свою обіцянку «зламати статус-кво» та скоротити кількість чотиризіркових генералів в армії.

Реклама

Застереження Конгресу та експертів

Законодавці вже висловили стурбованість відсутністю деталей. Конгрес ухвалив безпрецедентне рішення, вимагаючи від Пентагону детального звіту про витрати та вплив реформи на альянси США перед виділенням коштів.

Колишній міністр оборони Чак Хейгел також попередив про ризики надмірної централізації.

«Світ не стає менш складним… Ви хочете мати командування, здатні попередити проблеми до того, як вони стануть великими, і я думаю, що ви втрачаєте частину цього, коли об’єднуєте або консолідуєте занадто багато», — зазначив Хейгел.

Нагадаємо, США готові дати Україні надпотужні гарантії безпеки, але пропозиція не вічна. Київ має прийняти умови угоди зараз, інакше наступні пропозиції Білого дому будуть значно жорсткішими.