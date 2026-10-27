Американець обурився бургером у Франції: чому його скарга розлютила всю Європу

Порції у французькому McDonald’s виявились меншими за американські / © Фото з відкритих джерел

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Американець розкритикував французький McDonald’s після того, як придбав «Біг Мак» за 6,40 євро. Чоловік заявив, що бургер виявився меншим за «МакЧікен», і опублікував фотографію покупки, приклавши до неї руку, щоб продемонструвати розмір.

Про це пише Daily Mail.

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Чому американець розкритикував французький McDonald’s

Чоловік опублікував допис у тематичній спільноті Reddit Mildly Infuriating, де користувачі діляться ситуаціями, які їх дратують. Публікацію він назвав «Біг Мак тепер маленький Мак».

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«Я заплатив 6,40 євро (7,13 долара) у Франції за „Біг Мак“, який менший за „МакЧікен“», — написав американець.

Він пояснив, що під час подорожей за межі США любить відвідувати місцеві ресторани McDonald’s і порівнювати якість їжі в різних країнах. За його словами, він хотів перевірити, чи справді бургери за кордоном кращі, але після цього випадку, ймовірно, більше не повторюватиме таких експериментів.

Як європейці відповіли на скаргу

Допис викликав жваву дискусію. Частина користувачів вважала, що американець просто звик до більших порцій і тому сприйняв звичайний для Європи розмір бургера як проблему.

«Він виїжджає з Америки й отримує звичайну порцію, але замість того, щоб обурюватися тим, що американці переїдають, сердиться через бургер, який відповідає міжнародним стандартам, але здається маленьким за американськими мірками», — іронічно зауважив один із коментаторів.

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Інші користувачі також стали на захист європейських порцій.

«Це все одно набагато краще за те сміття, яке їдять американці», — написав один із них.

Ще один коментатор пояснив, що в Європі звикли до порцій нормального розміру. Водночас дехто визнав, що французький «Біг Мак» справді відрізняється від американського.

Чим відрізняється «Біг Мак» у США та Франції

Різниця між бургерами підтверджується й опублікованими харчовими показниками. За даними Daily Mail, американський «Біг Мак» містить 580 кілокалорій, 45 г вуглеводів і 34 г жиру. Французький варіант має 530 кілокалорій, 42 г вуглеводів і 27 г жиру.

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Отже, різниця становить 50 кілокалорій, 3 г вуглеводів і 7 г жиру. Водночас самі ці показники не доводять, що бургер у Франції став меншим останнім часом: вони лише відображають відмінності між продуктами на різних ринках.

За даними McDonald’s France, французький «Біг Мак» справді містить 530 кілокалорій на порцію. Американська мережа вказує для свого бургера 580 кілокалорій. Рецептури та розміри порцій можуть відрізнятися залежно від країни.

Чи справді McDonald’s зменшує порції

Раніше мережа неодноразово стикалася зі звинуваченнями у так званій шринкфляції — практиці, коли товар зменшується в розмірі, а ціна залишається незмінною або зростає. Користувачі соцмереж скаржилися, що бургери, картопля фрі та напої стали меншими, ніж вони пам’ятають.

Компанія заперечувала загальні твердження про систематичне зменшення своїх основних продуктів. У McDonald’s пояснювали, що багато популярних позицій зберігають той самий розмір протягом десятиліть, тоді як ціни зростають через збільшення операційних витрат.

Окремо компанія зіткнулася зі зниженням темпів зростання продажів у США. У серпні представниця американського підрозділу Скай Андерсон визнала, що мережа не завжди забезпечувала стабільну якість обслуговування та роботи ресторанів. Водночас конкретних доказів того, що саме французький «Біг Мак» нещодавно зменшили, немає.

Культурні відмінності за столом — останні історії

Під час подорожей звичайні гастрономічні звички можуть ставати приводом для суперечок. Наприклад, мандрівники на Reddit обговорювали, чи нормально замовляти одну страву на двох у ресторані. Виявилося, що ставлення до цього залежить від типу закладу, місцевих звичаїв та ресторанного етикету у різних країнах.

Схожу дискусію спричинили ресторани в Австрії, які почали брати додаткову плату за порожню тарілку для поділу страви. Суперечка розгорнулася навколо того, чи має гість право розділити одну страву на двох. В одному з описаних випадків доплата сягнула 11 євро — стільки ж коштувала найдешевша піца в меню. Для одних відвідувачів це було надмірним обмеженням, тоді як частина рестораторів пояснювала такі правила витратами закладів.

Подібні непорозуміння виникають і через інші звички — від способу обслуговування до температури напоїв. Американець, який побував в Україні, раніше розповів про п’ять речей, що його здивували, зокрема про звичку подавати напої без великої кількості льоду та про те, як люди вдягаються на вулиці.

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