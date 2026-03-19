Розвідка США заперечує слова Трампа щодо готовності Путіна до завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін

Американська розвідка дійшла висновку, що Кремль наразі не бачить жодних вагомих причин зупиняти свою агресію проти України, попри мирні ініціативи нової адміністрації Білого дому. Це відкриває серйозні розбіжності між офіційними оцінками спецслужб та публічною позицією президента США Дональда Трампа

Про це пише POLITICO.

Суперечність із заявами Трампа

Висновки розвідників прямо суперечать нещодавнім коментарям Дональда Трампа. Раніше американський лідер безапеляційно стверджував, що очільник Кремля Володимир Путін нібито «готовий укласти угоду», а от Україна, за його словами, не демонструє достатньої готовності до переговорного процесу.

Натомість у звіті розвідувальної спільноти чітко зазначено кардинально інше бачення ситуації. Москва майже напевно залишається впевненою, що здобуде перемогу на полі бою і зможе нав’язати Києву врегулювання конфлікту винятково на власних умовах.

Потенційні домовленості та нові загрози для США

Водночас у документі робиться певний реверанс у бік мирних зусиль адміністрації Трампа. Розвідники визнають, що поточні переговори щодо завершення війни мають потенціал змінити цю динаміку та «пом’якшити деякі регіональні наслідки». У звіті навіть обережно натякають, що Сполучені Штати та Росія могли б повернутися до «покращених двосторонніх геостратегічних і комерційних відносин».

Однак експерти попереджають: можливість такого глобального «примирення» після завершення війни в Україні може бути швидко зведена нанівець іншими агресивними кроками Кремля. Зокрема, у звіті наголошується на розгортанні російських ракет, які безпосередньо загрожують території США, а також на спробах Москви кинути зухвалий виклик американському впливу в Арктичному регіоні.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард зробила тривожну заяву щодо ситуації в Україні, констатувавши, що Росія наразі зберігає перевагу та готується до тривалої війни на виснаження. За її словами, російське керівництво не збирається відступати і продовжуватиме повільний наступ, доки не вважатиме, що повністю досягло своїх цілей.