Американські бомби безсилі: стало відомо, де Іран ховає свою зброю

Сполучені Штати не можуть знищити арсенал іранських ракет, оскільки вони заховані у непробивних підземних бункерах, перед якими безсилі будь-які американські бомби.

Про це повідомляє Bild з посиланням на інсайдерську інформацію.

Видання наголосило, що, за інформацією джерел, близьких до американських спецслужб, США можуть підтвердити знищення лише приблизно третини величезного іранського ракетного арсеналу та інфраструктури.

«Це означає, що Тегеран з високою ймовірністю все ще має значний запас ракет і, можливо, здатний відновити частину засипаних або пошкоджених ракет після закінчення бойових дій», — пише Bild.

З посиланням на американського експерта Тімоті Лоуна видання зазначає, що свої ракети Іран може зберігати в укріплених підземних бункерах, зокрема на «базі Язд-Імам-Хусейн», яка вирізана глибоко в граніті Ширкух, одному з найтвердіших каменів на Землі.

«Це справжня „гірська фортеця“, проти якої навіть найважчі бомби виявляються безсилі. Між поверхнею та глибинними об’єктами — 440-метрова „зона смерті“ з твердого граніту, в якій вибухова енергія будь-якої бомби повністю розсіюється до того, як вразить ціль», — пояснює Лоун.

За припущенням цього експерта, ключові ракетні об’єкти Ірану розташовані на глибині понад 500 метрів.

Тим часом найважча бункеробійна бомба США GBU-57 Massive Ordnance Penetrator може проникати в такий граніт лише на 6–10 метрів.

Лоун стверджує, що усередині гірської фортеці «проходить автоматизована підземна залізнична система, наче приховане метро, що з’єднує зони збирання ракет, величезні склади боєприпасів і від трьох до десяти різних виходів на різних сторонах гори».

Пускові установки, за його словами, можуть висуватися, швидко проводити запуск і протягом кількох секунд знову ховатися під землею за важкими броньованими дверима. У підземеллях можуть також розміщуватися та оснащуватися бомбардувальники.

Якщо ця інформація відповідає дійсності, американці можуть протидіяти іранським ракетним атакам тільки бомбардуванням входів у ці об’єкти. Це тимчасово може перекрити доступ іранським військовим до підземних бункерів. Однак чи це спрацює, неясно.

Раніше видання Financial Times з посиланням на аналітиків писало, що війна на Близькому Сході поступово перетворюється на змагання на витривалість обох сторін. Після початкових масованих атак інтенсивність іранських ракетних ударів помітно знизилася, що свідчить про виснаження арсеналів та перехід до тактики економії боєприпасів.

Нагадаємо, Іран завдав удару по американській авіабазі «Принц Султан» в Саудівській Аравії, внаслідок чого десять військовослужбовців США зазнали поранень. Був знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry AWACS.

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив про можливі удари по американських університетах у регіоні Близького Сходу у відповідь на атаки по іранських навчальних закладах.

Тим часом американські моряки та морські піхотинці на борту десантного корабля USS Tripoli прибули до зони відповідальності Центрального командування (CENTCOM) США на Близькому Сході.