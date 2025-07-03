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Американські боєприпаси були схвалені для України, але зберігаються у Польщі: список
Сотні американських боєприпасів, схвалених для України, досі залишаються на складах у Польщі.
На фоні того, що США призупинили постачання Україні певних боєприпасів і ракет для ППО, став відомий список американських боєприпасів, які були схвалені для України, але наразі зберігаються в Польщі.
Про це у соціальній мережі Х повідомив репортер національного відділу NPR, який висвітлює діяльність Пентагону та війну за кордоном Том Боумен.
Зокрема, йдеться про:
92 ракети AIM;
30 ракет Patriots (PAC3MSE);
8496 155-мм гаубичних снарядів;
142 ракети AGM-114 Hellfire;
252 ракети GMLR;
25 ракет Stinger;
125 гранатометів AT-4.
Нагадаємо, що США вдруге за пів року призупиняють військову допомогу Україні. Найбільше це вплине на постачання систем ППО — саме тоді, коли вони критично необхідні українцям.