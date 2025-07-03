Американські боєприпаси були схвалені для України, але зберігаються у Польщі: список

Прапор США / © Associated Press

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На фоні того, що США призупинили постачання Україні певних боєприпасів і ракет для ППО, став відомий список американських боєприпасів, які були схвалені для України, але наразі зберігаються в Польщі.

Про це у соціальній мережі Х повідомив репортер національного відділу NPR, який висвітлює діяльність Пентагону та війну за кордоном Том Боумен.

Зокрема, йдеться про:

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92 ракети AIM;

30 ракет Patriots (PAC3MSE);

8496 155-мм гаубичних снарядів;

142 ракети AGM-114 Hellfire;

252 ракети GMLR;

25 ракет Stinger;

125 гранатометів AT-4.

Нагадаємо, що США вдруге за пів року призупиняють військову допомогу Україні. Найбільше це вплине на постачання систем ППО — саме тоді, коли вони критично необхідні українцям.