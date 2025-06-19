Американські чиновники готуються, що Вашингтон атакує Іран: деталі від Bloomberg

Армія США. / © Reuters

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Американські високопосадовці готуються до можливого удару США по Ірану вже найближчими днями. Є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт з Тегераном.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на посадовців зі Штатів, які обізнані із ситуацією.

Ситуація все ще розвивається і може змінитися, висловилися джерела, які попросили залишитися анонімними. Дехто вказав на можливі плани страйку на вихідні. Вищі керівники кількох федеральних агентств також почали готуватися до нападу”, - йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Підготовка чиновників є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт із Тегераном. Тим часом очікування кількох днів перед ударом, дає іранським лідерам можливість показати президенту США Дональду Трампу, що вони готові відмовитися від деяких можливостей зі збагачення урану, щоб стримати атаку Америки.

Зауважимо, що риторика Трампа значно змінилася останніми днями, оскільки союзники переконали його, що Іран близький до отримання ядерної зброї. Зокрема, сенатор Ліндсі Грем закликав президента розглянути можливість військових дій, за словами джерел. Трамп мав кілька телефонних дзвінків з Гремом.

“Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, що вони помилилися в розрахунках. Чим швидше ми покладемо край цій загрозі для людства, тим краще”, - висловився сенатор.

Заяви Трампа

Дональд Трамп протягом кількох днів публічно розмірковує про заклик до удару по Ірану, який майже тиждень веде війну з Ізраїлем. Під час спілкування з журналістами у Білому домі він заявив, що має “ідеї щодо того, що робити”. За словами президента США, він воліє ухвалити “остаточне рішення за секунду до його настання”, оскільки ситуація на Близькому Сході є нестабільною.

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Зауважимо, що останні заяви президента Трампа щодо війни є протилежними до тих, що він робив тиждень тому. Тоді очільник Білого дому закликав до дипломатичних переговорів для досягнення угоди про ядерне роззброєння з Іраном.

Дата публікації 20:22, 18.06.25 Кількість переглядів 16 Верховний лідер Ірану пригрозив США "рішучою відповіддю" у разі втручання на боці Ізраїлю!