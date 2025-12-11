Американські десантники захопили "дуже великий" нафтовий танкер: подробиці та відео

Захоплення нафтового танкера Венесуели / © Associated Press

У середу, 10 грудня, американські війська захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели, що свідчить про значне посилення тиску Вашингтона на уряд Ніколаса Мадуро.

Відео спецоперації опублікувала влада США.

На опублікованих кадрах видно військові гелікоптери, що зависають над судном, а десантники спускаються по канатах на палубу та беруть під контроль танкер.

В операції брали участь два гелікоптери, 10 співробітників Берегової охорони, 10 моряків та спецпризначенці.

Корабель, ідентифікований як Skipper, перебував під санкціями США з 2022 року за його участь у контрабанді нафти, яка нібито фінансувала «Хезболлу» та сили «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Як повідомляє ВВС, президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що «біля узбережжя Венесуели було захоплено нафтовий танкер — великий, дуже великий нафтовий танкер, фактично найбільший з коли-небудь захоплених».

Генеральна прокурорка США Пем Бонді описала судно як «танкер, який використовувався для перевезення санкційної нафти з Венесуели та Ірану».

Нагадаємо, раніше російський танкер, що входить до «тіньового флоту», змінив маршрут і відплив від берегів Венесуели після зустрічі з американським есмінцем.