Американські війська вдарили по судну в океані: що перевозили на борту

Піт Гегсет / © Associated Press

Сьогодні за вказівкою президента США Міністерство оборони здійснило кінетичний удар по судну в східній частині Тихого океану. Внаслідок удару загинули двоє людей, які перебували на борту судна; американські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомив міністр війни США Піт Гегсет.

У заяві, оприлюдненій Міноборони, сказано, що судно, по якому було завдано удару, належало визнаній терористичній організації (DTO) і, за наявними розвідувальними даними, брало участь у незаконній контрабанді наркотиків, рухаючись відомим маршрутом наркотрафіку. Атака була проведена в міжнародних водах східної частини Тихого океану.

“Ми знайдемо і знищимо КОЖНЕ судно, яке має намір перевозити наркотики до Америки, щоб отруїти наших громадян. Захист батьківщини — наш головний пріоритет. Жоден терорист із наркокартелю не має шансів проти американської армії”, — йдеться в заяві, яку процитував міністр Піт Гегсет.

У відомстві підкреслили, що рішення про удар прийнято на підставі розвідувальної інформації, яка нібито підтверджує причетність судна до контрабандних поставок наркотиків. Подальші деталі щодо типу застосованих засобів, точних координат інциденту або ідентифікації загиблих наразі не повідомляють.

Реакція міжнародної спільноти та офіційні коментарі інших відомств поки що не опубліковані. Наразі залишається відкритим питання щодо юридичних підстав і процедур, які супроводжували застосування сили в міжнародних водах; очікуються додаткові повідомлення від американської адміністрації.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа розглядає варіанти воєнних дій проти Венесуели, включно з усуненням Ніколаса Мадуро. Серед планів — удари по військових частинах і контроль над нафтовими родовищами.