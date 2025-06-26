ТСН у соціальних мережах

Американські військові в Арктиці вивчають уроки війни між Росією та Україною

США почали масштабні військові навчання в Арктиці, використовуючи уроки війни в Україні.

Американські військові в Арктиці

Американські військові в Арктиці / © RTVE

Американські військові розпочали масштабні навчання в Арктиці. Вони використовують досвід, отриманий з війни між Росією та Україною. Основна мета — не лише навчитися виживати в лютому холоді, а й підготуватися до можливої військової відповіді в регіоні, де клімат і геополітика є однаково ворожими.

Про це повідомляє GIZMODO.

США посилили свою присутність в Арктиці, проводячи тренування. Вони поєднують новітні технології, тактики та адаптацію до сильних морозів. Ці навчання прямо враховують виклики, які військові бачили в Україні. Все вказує на те, що Арктика може стати наступним місцем великих глобальних конфліктів.

Під керівництвом 11-ї повітряно-десантної дивізії, відомої як «Ангели Арктики», американські військові проходять сувору бойову підготовку. Вони долають температури до -35°C, випробовуючи зброю, снігову техніку, системи зв’язку та транспортні засоби в одному з найсуворіших середовищ на планеті. За словами полковника Джеймса Гавелла, командира бойової групи 2-ї бригади, ці маневри безпосередньо пов’язані з бойовим досвідом з України.

«Ми адаптуємо нашу здатність виживати, боротися та перемагати в умовах, подібних до арктичних», — пояснив він.

Основна увага приділяється перетворенню кожних навчань на лабораторію тактичних інновацій. Оперативний центр розташований на навчальному полігоні Блек-Рапідс на Алясці, який спеціалізується на бойових діях в екстремальних погодних умовах. Там тренуються не просто воювати, а й виживати. Офіцери та сержанти проходять нову програму, яка вчить їх протистояти екстремальним умовам, діяти і керувати в них.

Крім військових тренувань, є й чітка геополітична причина. Арктика перетворюється на нове поле для світового суперництва. Лід у цьому регіоні поступово тане, відкриваючи нові морські шляхи та доступ до природних ресурсів. Це посилює напруженість між такими країнами, як США, Росія та Китай.

Вашингтон занепокоєний збільшенням російських військ у Сибіру та їхнього флоту атомних криголамів, адже не хоче втрачати свій вплив чи здатність реагувати в Арктиці. Війна в Україні стала яскравим попередженням: готуватися потрібно до всіх можливих сценаріїв, навіть найекстремальніших.

Таким чином, хоча основна увага зосереджена на Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Східній Європі, Арктика стає центральною віссю стратегії США. У цій новій структурі влади адаптація до холоду вже не є перевагою, а життєвою необхідністю.

