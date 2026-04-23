Американські військові захопили нафтовий танкер з Ірану: відео

Танкер з іранською нафтою / © скриншот з відео

У четвер, 23 квітня, військові США взяли під контроль ще один танкер з іранською нафтою.

Про це повідомили у Пентагоні, опублікувавши відео операції.

У повідомленні йдеться, що американські військові перехопили та висадилися на танкері M/T Majestic X, який названо «судном без громадянства».

У Пентагоні наголосили, що судно «перевозило нафту з Ірану в Індійському океані».

«Ми продовжуватимемо глобальні морські заходи для руйнування незаконних мереж та перехоплення суден, що надають матеріальну підтримку Ірану, де б вони не діяли. Міжнародні води не можуть використовуватися як щит санкційними суб’єктами», — йдеться у повідомленні.

Це вже другий танкер поза межами регіону Близького Сходу, який США взяли під контроль у рамках блокади іранських портів в Ормузькій затоці.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові перехопили підсанкційне іранське вантажне судно в Оманській затоці. За його словами, іранське вантажне судно Touska під прапором Ірану намагалося порушити встановлену США морську блокаду.

Нагадаємо, війська США планують здійснювати операції із захоплення нафтових танкерів та торгових суден, які пов’язані з Іраном і перебувають у міжнародних водах. У такий спосіб американці сподіваються посилити тиск на Тегеран, щоб змусити іранську владу відкрити Ормузьку протоку та піти на поступки щодо ядерної програми.