Американського військового схопили у Британії за шпигунство на користь Росії: у справу втрутилося ФБР

Прапор Великої Британії / © Shutterstock

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У Великій Британії заарештували військовослужбовця армії США за підозрою у шпигунстві.

Про це у вівторок повідомила британська поліція.

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Затримання відбулося в межах розслідування, яке проводить контртерористична поліція у тісній взаємодії з американськими державними органами, військовим командуванням США та Федеральним бюро розслідувань.

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41-річного чоловіка взяли під варту поблизу міста Глостер у вівторок, 10 листопада. Йому інкримінують можливі правопорушення, передбачені розділами 1 і 3 Закону про національну безпеку 2023 року (National Security Act 2023).

У межах слідчих дій правоохоронці також проводять обшуки за двома адресами в графстві Глостершир. За інформацією поліції, підозри стосуються Росії.

Заступниця помічника комісара Вікі Еванс наголосила, що затримання стало результатом взаємодії британських та американських органів влади.

«Це важливе затримання та розслідування стали результатом тісної співпраці між британськими та американськими органами влади. Звинувачення є серйозними, а наше розслідування активно триває», — заявила вона.

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Директор ФБР Кеш Патель також прокоментував затримання. За його словами, справа пов’язана з підозрами у шпигунстві, які викликають серйозне занепокоєння у США та країн-союзників.

«Поки розслідування триває, я хочу чітко заявити: ФБР не терпітиме дій тих, хто порушує присягу на вірність Сполученим Штатам і своїми вчинками ставить під загрозу нашу національну безпеку та безпеку наших партнерів», — зазначив Патель.

Своєю чергою, бригадний генерал Шон Стінчон, який очолює Контррозвідувальне командування армії США, заявив, що ця справа демонструє міцність партнерства між союзниками та рішучість контррозвідувальних структур.

Наразі затриманий американський військовослужбовець перебуває під вартою в одній із поліцейських дільниць Лондона.

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Раніше повідомлялося, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох молодих українців, які за криптовалюту знімали військові об’єкти та здійснювали підпали автомобілів в інтересах російських спецслужб.

Ми раніше інформували, що у Європейському Союзі обговорюють посилення обмежень на пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони через підозру у шпигунстві.

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