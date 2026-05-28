Американських військових могли вистежувати через їхні телефони: що стало відомо

Американські військові, які перебувають у зонах бойових дій, могли стати об’єктами стеження через комерційні дані про місцеперебування. Таку інформацію зазвичай збирають смартфони, застосунки та рекламні сервіси, а потім продають через брокерів даних.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист Центрального командування США, наданий сенатором Роном Вайденом.

У документі йдеться про «численні повідомлення щодо загроз», пов’язаних із використанням противником комерційних геолокаційних даних для стеження за американським персоналом або потенційного наведення на нього в зоні бойових дій.

У листі не уточнюється, де саме фіксували такі випадки. Водночас зона відповідальності Центрального командування США охоплює, зокрема, Перську затоку, де американські сили протистоять іранським військовим в Ормузькій протоці.

Американські законодавці попереджають, що такі дані можуть дозволити противнику визначати місця скупчення військових, маршрути пересування та звички персоналу. Це може бути використано для ракетних ударів, атак дронами, вибухів придорожніх бомб або контррозвідувальних операцій.

Сенатор Вайден заявив, що настав час розглядати індустрію рекламних технологій як загрозу національній безпеці.

Проблема полягає в тому, що геолокаційні дані широко використовуються у цифровій рекламі. Їх збирають зі смартфонів та інших пристроїв, після чого вони можуть потрапляти до брокерів даних і перепродаватися через ланцюги посередників.

У зверненні до Пентагону законодавці закликали посилити захист військових: вимикати рекламні ідентифікатори на службових пристроях, обмежувати передачу геолокації у польових умовах та використовувати більш захищені цифрові інструменти.

Раніше повідомлялось, що американські військові завдали нових ударів по військових об’єктах в Ірані, які, за оцінками, становили загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

