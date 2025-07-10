Американський атомний підводний човен вперше пришвартувався в Ісландії: сигнал Росії

Американський атомний підводний човен в Ісландії. / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Швидкохідний підводний човен USS Newport News класу “Лос-Анджелес” пришвартувався в Рейк’явіку — це перший візит американського атомного підводного човна до Ісландії в історії. Подія стала можливою після того, як уряд країни 2023 року дозволив вхід таких суден у свої територіальні води.

Про це повідомляє Xataka.

Американські військові назвали захід “вирішальним моментом”, що підкреслює зростаюче стратегічне значення Арктики та коридору GIUK (Гренландія–Ісландія–Велика Британія). Через цей морський маршрут російські підводні човни регулярно виходять в Атлантику — зокрема, човни класу “Ясень” із крилатими ракетами.

Реклама

Чому це важливо

Ісландія, яка не має власної армії, стає ключовим партнером НАТО у забезпеченні безпеки в північній Атлантиці. За часів Холодної війни тут розміщувалися американські військові літаки, нині ж її повітряний простір прикривають літаки P-8A Poseidon і сили НАТО.

Американський атомний підводний човен в Ісландії. / © Фото з відкритих джерел

Прибуття “Ньюпорт-Ньюс” доповнює цей оборонний ланцюг, особливо після імовірних атак на підводну інфраструктуру в Балтії, які підняли питання про вразливість кабелів і трубопроводів у Північній Європі.

Російська активність у GIUK

Москва добре усвідомлює значення GIUK. 2019 року вона провела масштабні навчання з участю десяти підводних човнів, які пройшли через цей коридор у підводному положенні, щоб перевірити здатність Заходу виявити їхні маневри. Мета — продемонструвати потенціал для ударів по США та стримувати НАТО в Арктиці.

Новий етап розгортання сил США

Візит підводного човна — це не лише символічний крок, а й розширення оперативних можливостей США в регіоні. Тепер американські атомні човни зможуть отримувати логістичну підтримку ближче до театру дій, не звертаючись до баз у Шотландії чи Норвегії.

Реклама

USS Newport News має 12 вертикальних пускових установок для ракет Tomahawk, а також системи протикорабельної та протичовнової боротьби. Його присутність — чіткий сигнал про намір США зміцнити безпеку в Арктиці на тлі активності Росії поблизу Фінляндії та в Баренцевому морі.