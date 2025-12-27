Американський генерал назвав стратегію перемоги України

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Стратегія перемоги України полягає у знищенні здатності Росії експортувати нафту і газ. Це дозволить підірвати можливість Кремля фінансувати продовження війни.

На цьому наголосив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в коментарі «24 каналу».

«Росія не зможе далі фінансувати війну. Україна продовжує ліквідовувати нафтогазову інфраструктуру Росії. Я дійсно вважаю, що теорія перемоги України полягає у тому, аби знищити здатність Росії експортувати нафту і газ, в чому в неї є потреба, щоб мати гроші», — зазначив він.

Реклама

У цьому контексті американський генерал відзначив той факт, що Україна може дістати до російських нафтових танкерів у Середземному морі та нафтовидобувних платформ у Каспійському морі.

За словами Бена Годжеса, такі далекобійні удари не лише завдають шкоди російській нафтогазовій галузі. Загроза українських ударів по суднах з російською нафтою підвищує ціну на страхування для судноплавних компаній, які обслуговують російський «тіньовий флот».

Нагадаємо, нещодавно далекобійні дрони Служби безпеки України уразили уже третю російську нафтовидобувну платформу у Каспійському морі.

Окрім того, СБУ вперше уразила повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ у нейтральних водах Середземного моря. Це безпрецедентна спецоперація відбулася на відстані понад 2000 км від території України.