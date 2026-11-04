Американський літак-шпигун перетнув Атлантику: що готує Трамп

Переліт літака-розвідника США / © flightradar24

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Американський літак радіоелектронної розвідки RC-135U Combat Sent перетнув Атлантичний океан і прибув на військову авіабазу Великої Британії. Його переміщення привернуло увагу спостерігачів за військовою авіацією на тлі повідомлень про підготовку США до можливого відновлення ударів по Ірану.

Про це пише британське видання Daily Mail.

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За даними сервісу Flightradar24, RC-135U Combat Sent вилетів із міжнародного аеропорту Портсмут у штаті Нью-Гемпшир у середу о 1:51 за східним часом США. Літак виконував політ під позивним COBRA49 і через шість годин 42 хвилини приземлився на авіабазі Королівських ВПС Мілденголл у графстві Саффолк.

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Борт із реєстраційним номером 64-14849 напередодні прибув до Портсмута з Омахи, штат Небраска. Обидва літаки цього типу, які перебувають на озброєнні американських ВПС, приписані до 55-го авіакрила на авіабазі Оффатт.

Офіційної інформації про подальший маршрут літака та конкретне завдання його місії немає. Водночас його поява у Великій Британії викликала припущення щодо можливого залучення до розвідувальних операцій на Близькому Сході.

Загроза нових ударів по Ірану

Переліт американського розвідника відбувся на тлі повідомлень про те, що командувач Збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер представив президенту Дональду Трампу варіанти відновлення військових ударів по Ірану.

За інформацією Daily Mail, американський президент розглядає можливі сценарії подальших дій, зокрема продовження блокади в регіоні. У відповідних обговореннях брали участь представники адміністрації США.

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Переміщення RC-135U викликало дискусії серед користувачів соціальних мереж, які відстежують військову авіацію. Частина з них припустила, що літак може допомогти Вашингтону оцінити можливості регіональних систем протиповітряної оборони та радіолокаційних комплексів Ірану.

Водночас інші спостерігачі не виключили, що політ є частиною планового збору розвідувальних даних уздовж східного флангу НАТО. Сам факт прибуття літака не підтверджує підготовку неминучого удару по Ірану.

Чим особливий цей літак

RC-135U Combat Sent — один із найспеціалізованіших літаків радіоелектронної розвідки американських ВПС. У флоті США є лише два такі борти.

Його основне завдання — перехоплення та аналіз сигналів іноземних радіолокаційних систем, зокрема тих, що встановлені на військових кораблях, літаках і наземних об’єктах. Отримані дані дають змогу американським військовим визначати характеристики систем противника, знаходити способи обходу їхнього виявлення та розробляти засоби протидії.

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Зібрана інформація також використовується для вдосконалення озброєння й оновлення систем попередження про радіолокаційне опромінення, які допомагають екіпажам військової авіації своєчасно розпізнавати загрози.

Літак обладнаний спеціальними антенами та системами обробки електронних сигналів. Він може дозаправлятися в повітрі, що дозволяє йому виконувати тривалі розвідувальні місії на значних відстанях.

Нагадаємо, після виборів Трамп несподівано змінив риторику щодо причин зростання цін на пальне у США. Якщо раніше американський президент звинувачував у цьому Україну, то тепер назвав головним чинником Іран.

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