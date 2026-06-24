Американський сенат проголосував за обмеження повноважень Трампа у питанні війни з Іраном

Конгрес США / © Associated Press

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Сенат США схвалив резолюцію, яка передбачає виведення американських військових із конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, ухвалення резолюції стало серйозним політичним сигналом для Білого дому та свідченням того, що подальша участь США у війні не має одностайної підтримки серед законодавців.

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Журналісти нагадують, що демократи вже неодноразово виносили на голосування ініціативи щодо обмеження повноважень президента у сфері ведення воєнних дій як у Палаті представників, так і в Сенаті.

«Ця кампанія протягом останніх тижнів поступово здобувала все більшу підтримку з боку Республіканської партії, що викликало гнів президента», — йдеться в статті.

За інформацією CNN, за ухвалення резолюції проголосували 50 сенаторів, тоді як 48 виступили проти.

Водночас документ має особливий статус. Оскільки йдеться про узгоджену резолюцію, вона не потребує підпису президента та формально не є законом. Попри це, демократи в Палаті представників наполягають, що її положення мають обов’язковий характер.

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У Білому домі та адміністрації Трампа применшили значення голосування. Представники президента заявили, що результат став можливим лише через відсутність частини сенаторів-республіканців під час засідання та не матиме практичних наслідків.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти.

Ми раніше інформували, що воєнна операція США на тлі загострення конфлікту з Іраном уже коштувала американському бюджету близько 40 мільярдів доларів.

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