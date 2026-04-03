Іран збив американський винищувач F-15

Фото: винищувач / © Associated Press

3 квітня 2026 року стало відомо, що в Ірані був збитий американський винищувач. Нині триває пошуково-рятувальна операція. Наразі невідомо, чи зміг хтось із екіпажу катапультуватися та врятуватися.

Про подію повідомляють іранські ЗМІ та джерело, що ознайомлене з обставинами, пише Axios.

Американський винищувач збили в Ірані

За попередніми даними, в Ірані збили винищувач F-15 США. Рятувальники мають знайти двох членів екіпажу винищувача.

Це був перший випадок з початку конфлікту в Ірані, коли американський реактивний винищувач був збитий ворожим вогнем.

Наразі очікуються офіційні коментарі від американських військових та представників Білого дому.

Іранські державні ЗМІ публікують фото та відео. На них нібито зображено уламки винищувача F-15.

Війна в Ірані

Нагадаємо, востаннє Іран вимагав суверенітету над Ормузькою протокою. Також у Тегерані пригрозили американському президенту Дональду Трампу більш жорсткими атаками. Там додали, що про реальні можливості Ірану проти США та Ізраїлю Трампу нічого невідомо.

Незадовго до цього Дональд Трамп почав стягувати елітні американські війська на Близький Схід. Протягом першого тижня квітня 2026 вони мають прибути на місце призначення.

Водночас керівництво Ірану повідомляло про готовність завершити війну за умови довгострокової безпеки країни та гарантій, що подібних атак більше не повториться. Нині рішення в Ірані ухвалює не президент, а верховний лідер та головнокомандувач — аятола Моджтабі Хаменеї.