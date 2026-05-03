Все більше американців незадоволені діями президента США Дональда Трампа на тлі війни з Іраном та зростання цін. Рівень несхвалення його політики досяг 62%. При цьому більшість американців вважає, що президенту бракує ясності розуму.

Про це пише Washington Post з посиланням на результати опитування, проведеного цим виданням, ABC News та Ipsos наприкінці квітня.

Це рекорд за весь термін перебування Трампа на посаді президента, включаючи його перший термін. Загальний рейтинг схвалення президента впав з 39% у лютому до 37%. Водночас лише 25% незалежних виборців підтримують Трампа.

Найбільше на рейтинг впливають зовнішня політика та економіка. Війну США проти Ірану критикують 66% американців, і лише 33% ставляться до неї позитивно.

Економічні заходи Трампа підтримують 34% громадян. Зниження склало 7 процентних пунктів на тлі зростання цін на газ. Схвалення курсу президента щодо інфляції впало на 5 процентних пунктів — до 27%.

Найгірші оцінки отримали його політика щодо загальної вартості життя: лише 23% американців схвалюють її, тоді як 76% не підтримують.

Навіть питання міграції, традиційно сильне для Трампа, виявилося мінусом: заходи в цьому напрямку схвалюють 40% громадян, тоді як 59% мають протилежну думку.

Серед американців зростають сумніви щодо здатності Трампа керувати країною: 59% вважають, що йому бракує ясності розуму, а 55% — що його фізичний стан не дозволяє йому ефективно виконувати свої обов’язки президента.

Ще 71% громадян вважають його нечесним та невпевненим у собі, 67% переконані, що він не може приймати зважені рішення, а 54% характеризують його як слабкого лідера.

Додатковим ударом по позиції Трампа є його непопулярні ініціативи. Ідею скасування громадянства за правом народження відкидають 65% американців, скорочення фінансування медичних досліджень на 78%, а збільшення військового бюджету з 1 до 1,5 трильйона доларів на 65%. 59% опитаних виступають проти планів скасування тимчасового легального статусу для мігрантів з країн, що постраждали від конфліктів.

Як падіння рейтингу Трампа вдарить по республіканцях

Ключові фігури в адміністрації Трампа також отримали негативні оцінки: міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, директор ФБР Кеш Патель, керівник Пентагону Піт Гегсет, віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.

Єдиним, хто продемонстрував позитивний рейтинг довіри, був голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл.

У цьому контексті республіканці ризикують втратити свої позиції в Конгресі. Згідно з опитуванням, демократи вже випереджають їх на 5 відсоткових пунктів на виборах до Палати представників, а серед виборців без чітких політичних уподобань розрив ще більший — 49% проти 32% на користь демократів.

Проміжні вибори до Конгресу відбудуться в США 3 листопада 2026 року. Будуть переобрані всі 435 членів Палати представників (термін повноважень — два роки) та 33 сенатори (термін повноважень — шість років).

Нагадаємо, державного секретаря Марко Рубіо вважають реальним кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. Очільник Держдепу США може стати наступником Дональда Трампа на посаді.

