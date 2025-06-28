Американці спробували переправити до Північної Кореї їжу, гроші та Біблії: чим це закінчилося

Північна Корея / © Reuters

Реклама

Шістьох громадян США затримали в Південній Кореї через спробу відправити морем до Північної Кореї 1600 пластикових пляшок, наповнених рисом, доларовими купюрами та Бібліями.

Про це повідомляє видання The Independent.

Американців було затримано у п’ятницю на острові Кванхва, де вони намагалися запустити пляшки в море. Їхнім наміром було переправити контейнери через морський кордон з Північною Кореєю припливними течіями.

Реклама

У поліції конфіденційно підтвердили цей випадок, заявивши, що затримані зараз перебувають під слідством. Їх звинувачують у порушенні закону, пов’язаного з безпекою.

Надсилання активістами пластикових пляшок або повітряних кульок до Північної Кореї створює напруженість на Корейському півострові, викликаючи реакцію з боку КНДР у вигляді надсилання повітряних кульок зі сміттям до Південної Кореї.

Конституційний суд Південної Кореї скасував закон 2020 року, який криміналізував надсилання листівок та інших предметів до Північної Кореї, назвавши це надмірним обмеженням свободи слова.

Однак новий ліберальний уряд президента Лі Дже Мен наполягає на придушенні таких кампаній за допомогою інших законів, пов’язаних з безпекою, щоб уникнути загострення напруженості з Північною Кореєю та сприяти безпеці південнокорейських жителів.

Реклама

Нагадаємо, напочатку червня лідер опозиційної Демократичної партії «Тобуро»Лі Дже Мен, здобув перемогу на позачергових президентських виборах у Республіці Корея.