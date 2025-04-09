Американці увімкнули "режим виживання" і скуповують імпортні товари через мита Трампа

Споживачі в США створюють запаси товарів через нові мита Трампа / © Freepik

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Американські споживачі приготувалися до дефіциту через запровадження значних мит президента США Дональда Трампа на імпортні продукти. Нові правида набули чинності в ніч із вівторка на середу, 9 квітня.

Про це пишуть західні ЗМІ, зокрема AFP та Reuters.

«Деякі кинулися купувати нові смартфони перед підвищенням цін, а інші кажуть, що тепер слідкуватимуть за своїми витратами уважніше, ніж раніше», — йдеться у матеріалі.

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Останніми тижнями люди почали скорочувати витрати. Незважаючи на прохання провідних торговельних союзників, Сполучені Штати зараз вступили в наступну важливу фазу тарифної війни Трампа з величезними та широкими новими податками на імпорт товарів з багатьох країн, нагадують журналісти.

«Нові збори торкнуться електроніки, виробленої в Китаї, яка з середи стикається з кумулятивним митом у 104%, тоді як одяг, вироблений у В’єтнамі, також матиме значне зростання вартості завдяки 46%-вим митам.

«Ваніль з Мадагаскару (47%), японський чай (24%), тайський жасминовий рис (36%) і європейське вино (20%) також постраждають», — перераховують кореспонденти.

«Тарифи погані. Я завжди був лібертаріанцем щодо тарифів. Планую купити новий Apple iPhone сьогодні, поки ціни не підскочили. Це буде останнє, що я куплю, поки все не вирішиться», — сказав житель Сполучених Штатів Чарльз, до якого звенулися кореспонденти в одному з супермаркетів у Вірджинії.

У сусідньому магазині одягу, що належить японському роздрібному продавцю Uniqlo, 40-річна Елізабет Бредлі сказала, що впорається зі зростанням цін, але все ж змінить свої споживчі звички.

«Ми щойно купили автомобіль через підвищення тарифи», — сказала вона, додавши, що її новий електричний Volvo, швидше за все, коштуватиме більше через запроваджені Трампом мита.

«Ми просто очікуємо, що ціни на автомобілі зростуть», — сказала вона.

В іншому супермаркеті в Нью-Йорку Анастасія Невін повідомила, що перейшла на «режим виживання».

«У мене двоє дітей, тому я просто намагаюся вижити. Це важко», — сказала вона, додавши, що їй, ймовірно, доведеться скоротити витрати, якщо ціни зростуть.

«Американські домогосподарства вже постраждали від високої постковідної інфляції. І ціни не знизилися протягом багатьох років; вони просто зростали повільніше, оскільки інфляція охолола», — додають журналісти.

Нагадаємо, через політику Дональда Трампа Китай підвищив мита на американські товари.

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