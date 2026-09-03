Американцям радять не їхати до України: Держдеп попередив про ризики, не пов’язані з обстрілами РФ

Держдепартемант США попередив про ризик мобілізації американців з подвійним громадянством

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У четвер, 3 вересня, Державний департамент США офіційно закликав своїх громадян повністю відмовитися від щорічного паломництва до української Умані на свято Рош га-Шана. Американські дипломати нагадали, що для всієї території України продовжує діяти найвищий четвертий рівень небезпеки, який категорично забороняє будь-які подорожі.

Про це Посольство США в Україні повідомило на своєму офіційному сайті.

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Загроза обстрілів та брак укриттів

Від початку повномасштабної війни російські окупаційні війська регулярно завдають ракетних ударів по цивільних будівлях та культових спорудах по всій країні без жодних попереджень. Місцева влада Умані офіційно повідомила дипломатам, що місто просто не має достатньої кількості бомбосховищ для розміщення всіх очікуваних паломників.

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Додатковою перешкодою для прочан стане режим воєнного стану, який передбачає суворі обмеження на пересування та комендантську годину з півночі до четвертої ранку. Також американцям нагадали про повну заборону на використання будь-якої зброї чи феєрверків під час перебування на українській території.

Ризики для осіб із подвійним громадянством

Посольство окремо звернуло увагу на серйозні зміни в українському законодавстві щодо правил перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Україна нещодавно скасувала виняток про «проживання за кордоном», який раніше дозволяв виїжджати військовозобов’язаним чоловікам віком від 23 до 60 років.

Через ці нововведення американські громадяни, які одночасно мають паспорт України, можуть опинитися заблокованими всередині країни без права на зворотний виїзд. Такі чоловіки з подвійним громадянством розглядаються винятково як українські громадяни, тому вони цілком законно можуть підлягати примусовій мобілізації до армії.

Нагадаємо, минулого тижня Держдеп попередив, що безпекова ситуація в Укаїні може змінюватися дуже швидко, а тому «мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду практично без попередження» і мати план евакуації. Американцям радять під час повітряних тривог негайно реагувати на попередження та прямувати до укриттів.

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