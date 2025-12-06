Амністії не буде: МКС відмовився анулювати ордер на арешт Путіна

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та п’ятьох інших росіян, обвинувачених у воєнних злочинах в Україні, залишаться чинними, навіть якщо під час мирних переговорів під керівництвом США буде схвалено повну амністію.

Про це заявили прокурори Міжнародного кримінального суду, передає Reuters.

Заступники прокурора Маме Мандіає Ньянга із Сенегалу та Нажат Шамім Хан із Фіджі заявили, що для призупинення дії ордерів, виданих судом, потрібна окрема резолюція Ради Безпеки ООН.

«Якщо буде досягнуто мирної угоди, яка потім дозволить Раді Безпеки попросити нас відкласти розслідування, то це … питання політичного процесу для Ради безпеки. Але щодо нас… зрештою, це не завадить здійсненню правосуддя», — повідомила Нажат Шамім Хан, пославшись на основний для організації Римський статут.

Інший заступник прокурора Маме Мандіає Ньанга також наголосив на зобов’язанні «дотримуватися нашого статуту, який не враховує деякі з цих політичних домовленостей».

У листопаді ЗМІ опублікували перший варіант мирної пропозиції США із 28 пунктів. Один із пунктів плану передбачав, що «всі сторони, які брали участь у конфлікті, отримають повну амністію за свої дії під час війни».

Ще 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна за низку міжнародних злочинів, зокрема депортацію та викрадення дітей з окупованих територій України. Разом із президентом держави-агресорки ордер на арешт виписали на дитячого омбудсмена РФ Марію Львову-Бєлову.

Також МКС оголосив у розшук ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу та голову Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, які підозрюються у ймовірних військових злочинах та злочинах проти людяності.

