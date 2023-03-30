Амністований зек-"вагнерівець" повернувся з війни: він погрожував всьому селу та вбив жінку

У Росії за участь у війні проти України амністували засудженого до 14 років позбавлення волі зека. Він повернувся до рідного села, погрожував іншим росіянам, а згодом вбив жінку.

Про це пише російське видання Іnsider.

28-річний Іван Россомахін зі села Новий Бурець Кіровської області 2020 року був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство жінки та грабіж у сусідньому місті. Проте 2022 року зека завербував ПВК "Вагнер" на війну проти України.

21 березня 2023 року "героя Росії" амністували за те, що він на фронті вбивав українців і той повернувся до рідного села. Там чоловік часто вживав алкоголь та ходив населеним пунктом з вилами і молотком, погрожуючи "Всіх повбивати". Він навіть потрощив два автомобілі місцевих жителів. Місцева російська поліція "героя Росії" називала "повним відморозком".

Поліція обіцяла росіянам відправити неадеквата знову на війну, проте цього не сталось і він вбив жінку. Син покійної розповів, що росіянку "вагнерівець" жорстоко побив, а потім заколов.

Вербування засуджених на війну проти України

Терорист Євгеній Пригожин певний час активно вербував засуджений у Росії для війни проти України. Зекам він обіцяв амністію, якщо ті виживуть під час бойових дій. Згодом стало відомо, що диктатор Путін помилував засуджених, які добровільно поїхали вбивати українців.

Сам Пригожин заявляв, що Путін помилував 5 тисяч засуджених "вагнерівців" за участь у війні проти України.

Bloomberg писав, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України. Натомість прагне зосередитися на діяльності в Африці.

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