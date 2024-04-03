"Аморальні тенденції" сучасності: Ватикан готує документ про гендерну теорію й сурогатне материнство

Католицька церква вже давно виступає проти модифікацій або маніпуляцій з людським тілом, вважаючи, що такі процедури порушують людську гідність

Ватикан готується оприлюднити документ, що розглядає питання гендерної теорії та сурогатного материнства. У вівторок Святий Престол оголосив, що 8 квітня відбудеться пресконференція, на якій буде представлено документ під назвою Dignitas infinita, що латиною означає "безмежна гідність".

Про це пише Fox News.

Кардинал Віктор Мануель Фернандес – префект Дикастерії у справах віровчення – представить текст, який, за його словами, пропонує "рішучу критику аморальних тенденцій сучасного суспільства".

Очікується, що документ підтвердить усталену опозицію католицької церкви щодо гендерної ідеології, операцій зі зміни статі та сурогатної вагітності на основі людської гідності.

Отець Браян Грейб, священник Архієпархії Нью-Йорка, який має ступінь доктора теології в Папському Григоріанському університеті в Римі, заявив, що документ, ймовірно, має на меті підкреслити, що "коли мова йде про фундаментальні питання людської біології, церква зміцнює те, чого вона завжди навчала".

"Я вважаю, що це був би дуже бажаний документ", – додав Грейб.

Папа Франциск протистоїть стрімкому зростанню гендерної ідеології в останні роки, яку він назвав однією з "найнебезпечніших ідеологічних колонізацій світу".

"Чому це небезпечно? Тому що це стирає відмінності та цінність чоловіків і жінок. Все людство — це напруга відмінностей. Воно має рости через напругу відмінностей. Гендерна теорія розмиває відмінності та робить світ однаковим та нудним, а це суперечить людському покликанню", – сказав Папа Римський в інтерв’ю аргентинській газеті La Nación у 2023 році.

Католицька Церква вчить, що людське життя є священним і не повинно бути модифіковано та не можна штучно маніпулювати ним.

На думку церкви, сурогатне материнство – науково обґрунтоване виношування та народження дитини жінкою, яка не є його біологічною матір’ю – заборонено з тих самих етичних міркувань, що й "гендерно підтверджуючі" методи лікування.

"Бути людиною означає бути тілом і душею. Тож як гендерна теорія, так і сурогатне материнство – вони маніпулюють тілом у спосіб, який суперечить Божим намірам щодо цього. І вони ставляться до тіла майже як до товару", — сказав Грейб.

Сурогатне материнство через запліднення in vitro зазвичай вимагає штучного запліднення кількох людських ембріонів, деякі з яких потім заморожують або знищують, що порушує складні етичні питання.

Католицька церква також висловила серйозну стурбованість міжнародною індустрією, що оточує сурогатну вагітність – пари з багатих країн платять за те, щоб їхні ембріони виношували бідні жінки в країнах третього світу.

"Справа не в тому, що ми не хочемо, щоб пари народжували дітей. Ніхто не є більшим прихильником дітей і сімей ніж католицька церква, але це не повинно відбуватися за будь-яку ціну чи в будь-який спосіб. Діти – це дар Божий, а не товар, який потрібно купувати за певну ціну", — сказав Грейб.

За межами Католицької Церкви процедури екстракорпорального запліднення викликали гострі дебати серед членів руху за життя, які намагаються знайти послідовну платформу для технології фертильності.

"Нескінченна гідність" стане першим великим документом, підготовленим дикастерією після Fiducia Supplicans, який окреслив, що люди в одностатевих або інших "нерегулярних" парах, можуть отримувати благословення окремо без схвалення їхніх стосунків.

Хоча Fiducia Supplicans прямо не дозволяла одностатеві шлюби, її різко критикували католицькі єпископи у всьому світі. Лідери церкви звинуватили дикастерію у використанні нечітких формулювань, які, на думку деяких, могли б заплутати вірних католиків.

"Я вважаю, що документ [Нескінченна гідність] є своєчасним. Я б сказав, що я з нетерпінням чекаю на нього в тому сенсі, що це питання, про яке Папа Франциск говорив особливо відверто, іноді дуже різко", — сказав Грейб.

Нагадаємо, 2023 року Ватикан дозволив священникам благословляти одностатеві пари. Втім, це благословення не має нагадувати шлюбний обряд.

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