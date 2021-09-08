Ампутували ногу, але не допомогло: в Англії чоловік упав в озеро і помер від небезпечної інфекції

Ампутували ногу, але не допомогло: в Англії чоловік упав в озеро і помер від небезпечної інфекції

Стан здоров'я чоловіка стрімко погіршувався.

Чоловік упав в озеро в ботанічному саду англійського міста Саутпорт, графство Мерсісайд, заразився рідкісною смертоносною інфекцією і помер.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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37-річний Бен Сміт-Кроллан впав в озеро і порізав ногу. За кілька днів він помітив у себе на нозі припухлість. Чоловік вирішив, що це подагра, і звернувся до лікаря. Пацієнту діагностували некротичний фасціїт - смертельно небезпечну інфекцію, яку викликають бактерії Streptococcus pyogenes.

Стан його здоров'я стрімко погіршувався. Сміта-Кроллана госпіталізували. Лікарі ввели його у штучну кому і ампутували вражену ногу. Однак пізніше чоловік помер від інфекції.

Нагадаємо, у Каліфорнії 7-річний хлопчик помер після того, як покупався в місцевому озері.

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