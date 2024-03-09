Аналітик пояснив, навіщо Путіну влаштовувати у Росії теракти напередодні "виборів"

Коли Путін приходив до влади, спецслужби також влаштовували теракти у російських містах.

Російський диктатор Путін напередодні так званих "виборів" може влаштувати у РФ теракти, щоб звинуватити в цьому Україну.

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Таку у вечері телеканалу Еспресо висловив аналітик Олександр Голубов.

Він заявив, що коли Путін приходив до влади, спецслужби також влаштовували теракти у російських містах.

"Гексоген, ФСБ — всі зацікавлені можуть спокійно погуглити що це таке. Я не виключаю, що напередодні виборів Путіна, він знову мобілізуватиме свій електорат таким чином. Тобто якісь, умовно кажучи, можливо чеченські, можливо українські, найімовірніше все ж таки, за нинішніх умов "українські терористи" (у лапках) зроблять жахливий теракт", - пояснює Голубов.

Він зазначив, що розвідка США та Німеччини можуть високо оцінювати ймовірність нових терактів у РФ, оскільки у них така робота.

"Може цього не станеться, я щиро сподіваюся, що цього не станеться, але нормальна робота розвідки — попереджати якісь ризики, говорити про можливість цих ризиків і мені здається, що з погляду західних спецслужб — це абсолютно логічна історія щодо перебування зараз у Росії, у Москві зокрема", - заявив голубок.

Він припустив, що через війну популярність диктатора серед населення не зростає, попри те, що люди не можуть висловити своє невдоволення напряму.

"Люди не виказують незадоволення війною прямо, але я так розумію, що певні соціологічні опитування, мабуть, показують, що багатьом росіянам не подобається погіршення рівня їхнього життя, вони не можуть, не хочуть, не вміють говорити про це відкрито. Так, їм абсолютно все одно, що хтось від їхнього імені вбиває невинних людей, але коли їсти стає мало їм починає щось не подобатися", - підсумував аналітик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві поліцію перевели на посилений режим через "загрозу терактів".

Крім того, ми раніше інформували, що у Москві силовики РФ вбили громадян Казахстану.

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