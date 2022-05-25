Аналітик прокоментував вплив воєнного стану в Угорщині на питання ембарго енергоносіїв з РФ

В Угорщині запроваджують надзвичайний стан через війну Росії проти України.

В Угорщині з опівночі середи, 25 травня, запроваджують надзвичайний стан. Прем'єр країни Віктор Орбан пояснив це рішення загрозою від війни між Україною та Росією.

Медіаконсультант і політичний аналітик Дмитро Тужанський оцінив вплив воєнного стану на рішення Угорщини щодо відмови від російської нафти.

Про це він повідомив 25 травня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Все таки це надзвичайний стан (в Угорщині - ред.). Якщо говорити про дослівний переклад – це "особлива ситуація". Угорська Конституція передбачає 5 видів того стану, який ми розуміємо, як надзвичайний, це один з них. Я би використовував термін "надзвичайний стан". Аналогічний, такого же типу, стан діяв в Угорщині з 2020 року, але тоді з приводу пандемії коронавірусу. Наразі привід для запровадження нового, наверхпопереднього, надзвичайного стану – війна в Україні", - зазначив він.

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На думку експерта, таке рішення мало що змінить в країні. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не змінить свою позицію противника заборони ембарго на російську нафту.

"Щодо змін для Угорщини: це мало, що змінить. І не лише тому, що цей стан вже існував, а і тому що правляча коаліція контролює все в Угорщині. Ця річ, що уряд зможе видавати декрети без погодження парламенту, що може призупиняти дію законів, доволі символічно. В парламенті партія, яку очолює Віктор Орбан має 2/3. Тобто конституційну більшість. З точки зору якихось балансів, це ні на що не впливає. Я би не пов'язував запровадження надзвичайного стану в Угорщині, або його подовження, оновлення, з ембарго на нафту. Це частина риторики Віктора Орбана. Він пояснює запровадження НС тим, що країна у небезпеці. І це він сформулював таким чином, що через санкції Брюсселя та через війну в Україні. В своїх промовах Орбан навіть Росію і не згадав. Такий парадокс. Тому тут більше популістично і піар пов'язано саме угорською стороною", - вважає аналітик.

Дмитро Тужанський наголосив, що ембарго на російську нафту в Угорщині – це питання грошей і дебатів між Брюсселем і Будапештом.

"Будапешт торгується. І я сподіваюсь, що він лише торгується, що там немає підтексту через особливі відносини між Будапештом і Кремлем, Орбаном і Путіним. Сподіваюся на це", - сказав він.

Нагадаємо, стало відомо, навіщо ​​проросійському прем'єру Орбану надзвичайний стан в Угорщині.

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