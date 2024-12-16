На думку президента АЦ “Політика” Олега Лісного, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає як виконавець замовлень Кремля та рупор його пропаганди.

Про це експерт повідомив в ефірі телеканалу "Київ24".

“Орбан — це просто голова, яка озвучує “єрунду”. За час головування Угорщини в Раді ЄС нічого корисного не було зроблено. Замість того, щоб представляти Євросоюз, він почав їздити з “мирними” ініціативами від свого імені. Це відверте шахрайство”, — наголосив Лісний.

Експерт також припустив, що Орбан намагається здобути підтримку серед прихильників новообраного президента США Дональда Трампа, але це триватиме недовго.

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“Зараз Орбан — один із фаворитів Трампа, але це ненадовго. У січні Трампу доведеться братися до реальної роботи, і йому будуть потрібні нові фаворити, які принесуть більше користі”, — підкреслив Лісний.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що саме Угорщина "відчинила двері" до змістовних переговорів про мир.