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Аналітик: Росія використовує Орбана як інструмент інформаційних маніпуляцій, подібно до Лукашенка

Аналітик: Росія використовує Орбана як інструмент інформаційних маніпуляцій, подібно до Лукашенка

Віктор Орбан виступає як виконавець замовлень Кремля та рупор його пропаганди / Фото: ТСН.ua

Орбан намагається здобути підтримку серед прихильників новообраного президента США Дональда Трампа, але це триватиме недовго.

На думку президента АЦ “Політика” Олега Лісного, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає як виконавець замовлень Кремля та рупор його пропаганди.

Про це експерт повідомив в ефірі телеканалу "Київ24". 

“Орбан — це просто голова, яка озвучує “єрунду”. За час головування Угорщини в Раді ЄС нічого корисного не було зроблено. Замість того, щоб представляти Євросоюз, він почав їздити з “мирними” ініціативами від свого імені. Це відверте шахрайство”, — наголосив Лісний.

Експерт також припустив, що Орбан намагається здобути підтримку серед прихильників новообраного президента США Дональда Трампа, але це триватиме недовго.

“Зараз Орбан — один із фаворитів Трампа, але це ненадовго. У січні Трампу доведеться братися до реальної роботи, і йому будуть потрібні нові фаворити, які принесуть більше користі”, — підкреслив Лісний.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що саме Угорщина "відчинила двері" до змістовних переговорів про мир. 

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