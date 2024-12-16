Аналітик: Росія використовує Орбана як інструмент інформаційних маніпуляцій, подібно до Лукашенка

Орбан намагається здобути підтримку серед прихильників новообраного президента США Дональда Трампа, але це триватиме недовго.
На думку президента АЦ “Політика” Олега Лісного, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає як виконавець замовлень Кремля та рупор його пропаганди.
Про це експерт повідомив в ефірі телеканалу "Київ24".
“Орбан — це просто голова, яка озвучує “єрунду”. За час головування Угорщини в Раді ЄС нічого корисного не було зроблено. Замість того, щоб представляти Євросоюз, він почав їздити з “мирними” ініціативами від свого імені. Це відверте шахрайство”, — наголосив Лісний.
Експерт також припустив, що Орбан намагається здобути підтримку серед прихильників новообраного президента США Дональда Трампа, але це триватиме недовго.
“Зараз Орбан — один із фаворитів Трампа, але це ненадовго. У січні Трампу доведеться братися до реальної роботи, і йому будуть потрібні нові фаворити, які принесуть більше користі”, — підкреслив Лісний.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що саме Угорщина "відчинила двері" до змістовних переговорів про мир.
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