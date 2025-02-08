Аналітики дізналися, що Кремль усіляко намагається приховати від росіян

Кремль приховує те, наскільки війна в Україні негативно впливає на економіку Росії.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

"Кремль продовжує здійснювати інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни Росії проти України на російську економіку", - йдеться у звіті ISW.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін зустрівся з Володимиром Путіним, щоб обговорити стан російської економіки.

"Мішустін заявив, що ВВП Росії зріс 2024 року на 4,1% переважно завдяки "інтенсивному" зростанню російської обробної промисловості – ймовірно, маючи на увазі нарощування Росією своєї оборонно-промислової бази з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року", - зазначають аналітики.

Мішустін стверджував, що основний внесок у зростання обробної промисловості Росії зробили машинобудування, транспортне машинобудування, автомобілебудування та виробництво комп'ютерного та електронного обладнання.

Також він заявив, що інфляція в Росії досягла 9,52% 2024 року, а Путін декларував, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція становила вже 9,9%.

"Однак реальна інфляція в Росії значно вища, ніж офіційна статистика, яку Кремль готовий оприлюднювати (деякі дослідження вказують на те, що рівень інфляції в Росії ближчий до 20 відсотків)", - уточнили експерти.

Мішустін зазначив, що економічне зростання Росії може бути менш значним 2025 року, оскільки дуже важливо зупинити інфляцію і забезпечити довгострокове економічне зростання.

Мішустін також стверджував, що російська економіка "успішно впоралася" з "безпрецедентним санкційним тиском" в останні роки, і що антиросійські санкції завдають більшої шкоди країнам, які їх запровадили, ніж санкції завдають шкоди Росії. Путін також намагався представити російську економіку як сильнішу і таку, що зростає швидше, ніж економіки країн Заходу.

"Мішустін і Путін, зокрема, не згадали про те, що російський Центральний банк підвищив процентну ставку до 21% у жовтні 2024 року, або про те, як Росія використовувала кошти з Фонду національного добробуту для фінансування своїх військових зусиль протягом останніх трьох років. Ліквідна частина російського Фонду національного добробуту може вичерпатися до осені 2025 року", зауважують аналітики ISW.

Нагадаємо, що через санкції США, запроваджені в останні дні правління адміністрації президента Джо Байдена, Росія втрачає ринок збуту нафти в Китаї та Індії, а разом з тим – можливість для ведення агресивної війни.