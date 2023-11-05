Аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль посилив "ядерну риторику"

У Росії стверджують, що нібито мають більше ядерних ракет, ніж у "конкурентів".

Росія продовжує використовувати "ядерну риторику" на міжнародній арені, щоб залякати країни Заходу та послабити військову підтримку України.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що нібито у Росії вперше в історії є більше ядерних ракет, ніж у її конкурентів.

Крім того, Патрушев заявив, що "безпека Росії" буде гарантована завдяки "унікальній стратегічній зброї", зокрема гіперзвуковими ракетами.

Також заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що Росія вживе "всіх необхідних військово-технічних запобіжних заходів" у відповідь на модернізацію США винищувачів F-35 для завдавання ядерних ударів.

Аналітики зазначили, що постійна "ядерна" риторика у російської влади повʼязана з намаганням Кремля залякати Захід, щоб він менш активно підтримував Україну у її захисті від російських загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони РФ намагалось здійснити випробування ракет для ядерних боєголовок, але усі випробування завершились невдало.

Крім того, ми раніше інформували, що на ВДНГ у російській столиці з’явився макет найпотужнішої ядерної бомби, випробування якої відбулося понад 60 років тому.

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