Аналітики припустили, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані

У Дагестані практично одночасно сталися збройні напади у двох містах.

Північнокавказьке відділення Ісламської держави (ІД) Wilayat Kavkaz могло здійснити атаки на церкву, синагоги та правоохоронні структури в Дагестані.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Після нападу російська філія IS-K Al-Azaim Media опублікувала заяву, в якій хвалила "своїх братів з Кавказу" за те, що вони продемонстрували, на що вони здатні.

ISW пише, що Al-Azaim не взяв на себе відповідальність за саму атаку, але посилання на Кавказ свідчить про те, що відповідальність за напад несе Wilayat Kavkaz.

Аналітики звернули увагу на попередження від регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співробітництва про те, що організація активізувалася після нападу на "Крокус Сіті Холл" під Москвою та посилила заклики до вербування на Північному Кавказі.

У звіті йдеться про те, що влада РФ намагалася здійснити "невиразну антитерористичну операцію" на Північному Кавказі, але зосередилася на безпідставному звинуваченні в нападі України та НАТО. Для цих звинувачень немає підстав, пишуть аналітики.

"Дедалі більш напружені стосунки Росії з мусульманською меншиною, особливо на Кавказі, ймовірно, продовжуватимуть забезпечувати Wilayat Kavkaz та інші групи базою для вербування", – додали у звіті.

Нагадаємо, невідомі озброєні люди скоїли напади в містах Махачкала і Дербент.

Повідомляли про підпали церков, синагог, а також про вбивство поліцейських. Пізніше росЗМІ повідомили, що було вбито православного священика й охоронця одного з храмів.

Парафіяни і священнослужителі забарикадувалися в церкві.

Практично одночасно з нападом на Дербент невідомі відкрили стрілянину в столиці регіону Махачкалі по посту ДПС.

Також з'явилися повідомлення про пожежу в синагозі, яка розташована на вулиці Єрмошкіна. І перестрілку поруч із православною церквою в Махачкалі. Пізніше стало відомо, що йдеться про Свято-Успенський кафедральний собор, розташований на вулиці Орджонікідзе.

За останньою опублікованою інформацією, під час бойових дій в Дагестані загинуло 11 силовиків, серед яких начальник відділу поліції міста Дагестанські Огні. Ще 6 поліцейських отримали поранення. Також ліквідовано 5 бойовиків.

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