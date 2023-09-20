Аналітики заявляють, що в Запорізькій області значно зросли втрати окупантів

У Запорізькій області суттєво зросли втрати російських загарбників на тлі контрнаступу українських військових. Крім того, окупанти могли стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики опираються на заяву представника Таврійського угруповання військ ЗСУ полковника Олександра Штупуна про те, що війська РФ втратили 18 вересня на цій ділянці фронту 313 осіб особового складу. З його слів, це значно перевищує втрати армії РФ за попередні два дні, коли загарбники втрачали приблизно 200 солдатів на день.

Штупун заявив, що російські повітрянодесантні війська (ПДВ) ведуть оборонні дії на Таврійському напрямку, а для "прикриття" частин цих ПДВ прибули загони "Шторм-Z" із призовниками-в'язнями. В Інституті вивчення війни вважають, що він міг мати на увазі необхідність для ворога прикриття частин у разі можливого відходу.

Раніше експерти ISW спостерігали, як елементи російської 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ проводили контратаки проти ЗСУ в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова), й аналітики оцінювали, що ці операції, ймовірно, сильно послабили ці сили ПДВ.

"Загони "Шторм-Z" найчастіше неефективні у бою і, найімовірніше, забезпечать російську оборону на заході Запорізької області незначною бойовою міццю", - йдеться у звіті ISW.

Як повідомлялося, в ISW зробили заяву про "елітні" втрати РФ під час наступу біля Бахмута. Зазначається, що ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ПДВ під час звільнення Андріївки та Кліщіївки на Донеччині.

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