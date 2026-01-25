Аналітик пояснив, чому Росія вже стала колонією Китаю

Путін та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Китай не буде вкладатися в підтримку Росії, оскільки не докладає зусиль до того, щоб РФ могла успішно вести війну проти України.

Таку думку в етері Еспресо висловив політичний експерт, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО та ексчлен уряду Польщі Пьотр Кульпа.

За його словами, незалежно від того, як саме може відбутися розпад Росії, значна частина її територій у майбутньому орієнтуватиметься на Китай.

«Як би Росія не розпалася і на скільки частин — велика її частина буде орієнтована на Китай. Далі Китай отримає можливість відновлювати свої історичні кордони з середини ХІХ століття», — зазначив Кульпа.

Він наголосив, що нинішня поведінка Пекіна свідчить про відсутність наміру рятувати Москву.

«Усі ці моменти показують, що Китай не буде вкладатися в підтримку Росії, бо він уже зараз не вкладається в те, щоб Росія могла успішно вести цю війну», — пояснив експерт.

Кульпа вважає, що Китай використовує війну для економічного визиску РФ.

«Китай використовує кожен день цієї війни для того, щоб Росію грабувати. Товари, які Китай продає Росії, коштують для неї вдвічі дорожче — вже пораховано, що це більш ніж на 87% вище, ніж на інших ринках», — сказав він.

Водночас, за його словами, сировину Китай скуповує за значно заниженими цінами.

«У Росії ж Китай купує все у два з половиною рази дешевше, ніж Росія могла б продавати на інших ринках. Це класичний колоніальний грабунок», — наголосив Кульпа.

Експерт додав, що Пекін зацікавлений у збереженні слабкості Москви.

«Ми бачимо, що Китай використовує цю ситуацію, щоб тримати Росію слабкою. Це перша ціль, яку Китай реалізує завдяки цій війні», — зазначив він.

Аналітик також звернув увагу на геополітичні наслідки війни для Заходу.

За його словами, ослаблення трансатлантичних відносин грає на руку Китаю, а російсько-українська війна відволікає ресурси США та їхніх союзників.

«Друга ціль Китаю полягає в тому, що ця війна утримує увагу і ресурси Заходу далеко від Китаю. Фактично вона веде до руйнування глобальних союзів США», — сказав Кульпа.

Він додав, що погіршення трансатлантичних зв’язків також посилює позиції Пекіна.

«Занепад трансатлантичних відносин працює на користь Китаю. У підсумку маємо ситуацію, коли, з одного боку, минув рік правління Трампа, а з іншого — відбулося три невдалі спроби встановити мир», — резюмував експерт.

Раніше повідомлялося, що Китай вперше за пʼять років скоротив закупівлю майже всіх ключових російських сировинних товарів.

Ми раніше інформували, що у Китаї заявляють, мовляв, від першого дня війни в Україні залишаються відданими просуванню мирних переговорів та політичного врегулювання «кризи» — так від 2022-го Пекін називає повномасштабне вторгнення РФ.