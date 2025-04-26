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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Аналітики назвали країни, які можуть стати наступними жертвами Росії

Влада мілітаризує суспільство РФ для виправдання вторгнення до країн Балтії та Польщі.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
питання безпеки Польщі та країн Балтії вчергове набуває особливої актуальності

питання безпеки Польщі та країн Балтії вчергове набуває особливої актуальності / © Associated Press

Росія продовжує посилювати наративи, які використовуються для виправдання вторгнення до України та створює умови для виправдання майбутньої російської агресії проти європейських держав.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські чиновники, зокрема, використовували звинувачення в неонацистській ідеології для виправдання вторгнення Росії до України.

«Використання російськими чиновниками цих наративів проти європейських держав, особливо країн Балтії та Польщі, підтверджує оцінку ISW про те, що Росія може створювати інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії проти цих держав», — йдеться у повідомленні.

Російські чиновники, ймовірно, намагаються дискредитувати європейські держави в ширшому сенсі, щоб утримати їх від надання подальшої допомоги Україні та відродження їхньої оборонної промисловості з метою створення умов для майбутньої російської агресії проти Європи.

Нагадаємо, Литва посилює безпеку Сувалкського коридору — малозаселеної лісистої рівнини шириною 100 кілометрів, яка сполучає її з Польщею та межує з Білоруссю, союзником Росії, і російським Калінінградом.

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