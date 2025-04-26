Аналітикиня пояснила, чи може конфлікт між Пакистаном та Індією перерости у ядерну війну

Війна між Пакистаном та Індією / © ТСН.ua

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У Пакистані та Індії, між котрими почали загострюватись відносини, є ядерна зброя, але країни будуть уникати її застосування у разі війни.

Таку думку висловила експерт зі Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Бутирська, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що обидві країни почали підтягувати свої війська на тлі загострення відносин. Пакистан направив у море військові кораблі, а також перекидає війська до сухопутного коридору.

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«Очевидно, що таке пересування викликає серйозне занепокоєння, що будь-який випадковий постріл може перерости в серйозне зіткнення, особливо якщо є на це причина, якщо є запал, і особливо якщо військові з обох боків дивляться один на одного», — підкреслила Бутирська.

У світі побоюються, що цей конфлікт може перерости у справжню війну, і наразі є два варіанти, або Індія відреагує мʼякіше, або почнуться масштабні бойові дії.

Крім того, аналітикиня заявила, що почалося порушуватися питання ядерної зброї. Індія не допускає її застосування першою, а згідно з доктриною це відбудеться тільки у відповідь. Однак у ядерній доктрині Пакистану є можливість її застосування першою.

«З моєї точки зору, все-таки між країнами буде ввімкнено режим певного стримування і розуміння наслідків, який, я сподіваюся, не призведе до великого конфлікту, а принаймні закінчиться таким загостренням, яке потім вляжеться, і, якщо є можливість, сторони знову повернуться до того статусу-кво, якого вони дотримувалися», — вважає вона.

Раніше повідомлялося, що Пакистан відкрив вогонь по індійських постах у кількох районах вздовж лінії контролю під час візиту головнокомандувача армії Індії Упендри Двіведі до Срінагару.

Ми раніше інформували, що світ ризикує побачити війну ядерних держав за воду на прикладі Індії та Пакистану.