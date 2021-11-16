Аналоги тисячі від Зеленського: як у світі заохочують людей вакцинуватися

Багато країн світу заохочують своїх громадян до вакцинації не лише карантинними обмеженнями, але й низкою бонусів.

В Україні лише 8,9 млн людей отримали дві дози прививки від COVID-19. Навіть попри значні обмеження для невакцинованих у "червоних" зонах, українці неохоче йдуть до пунктів щеплень. Президент Володимир Зеленський навіть пообіцяв вакцинованим громадянам 1000 гривень, які можна буде витратити на придбання абонементів у спортзал, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

Як у світі заохочують людей вакцинуватися від коронавірусу і які приємні бонуси для щеплених громадян придумують уряди різних країн, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Вино та лотерея у США

У США кожеш штат придумує різноманітні способи, як заохотити людей прийти до пунктів щеплень. Звичайно, крім стандартних карантинних обмежень, так званого "батога", місцева влада приготувала для американців і "пряники".

Так, у деяких штатах, наприклад Північній Кароліні, організували лотерею на суму 4,5 мільйона доларів. Переможцями стали лише вісім мешканців. Четверо вацинованих підлітків у віці від 12 до 17 років, отримали право на стипендію в коледжі в розмірі 125 тис. доларів, а четверо дорослих віком від 18 років отримали по 1 мільйону доларів.

Зазначається, що лотереї не особливо впливають на бажання американців вакцинуватися. Тому влада придумала інший спосіб. Щепленим громадянам для заохочення дають певну суму коштів. У Північній Кароліні за кожний укол перераховували на картку $25. У місті Огаста спочатку передбачалась подарункова картка на 100 доларів США після завершення другого уколу. Але потім розмір винагороди збільшили до $100 за кожну дозу.

Каліфорнія дає своїм жителям $50 за повну вакцинацію. В середньому сума заохочення у кожному штаті коливається від 20 до 200 $.

Найчастіше фінансові заохочення впливають на іспаномовних та інші нацменшини, які частіше, ніж білі, розглядали готівкові картки як ключову причину отримати вакцину, повідомляє АР.

Деякі штати придумали оригінальніші способи заохочення.

Ж ителі Арканзану, які отримають щеплення від COVID-19, можуть отримати сертифікат на рибалку/полювання або лотерейний квиток, де можна виграти мільйон. Влада Нью-Йорка давала мешканцям безкоштовні щотижневі абонементи на метро. У штаті Мен видавали квитки на відвідування природних парків. Жителі Нью-Джерсі віком від 21 року і старше можуть відвідати виноробню і випити безкоштовно келих вина.

Таким чином штати змагають між собою у винахідливості та оригінальності, аби лиш звернути увагу американців на необхідність вакцинації.

Сніданки за невизнану вакцину в РФ

У країні-агресорці, боти якої закликають українців ігнорувати вакцинацію, навпаки закликають росіян якомога швидше зробити щеплення.

Як повідомляє rg.ru, від 1 вересня стартувала програма заохочення вакцинованих. До 1 грудня відбудуться два розіграші грошових призів: переможців буде тисяча осіб, і кожен отримає по 100 тисяч рублів. Але є умова: потрібно вакцинуватися виключно російською вакциною, яка, як відомо, є сумнівної якості.

Крім того, різноманітні способи заохочення вакцинації придумує і місцева російська влада. Так, на Кубані щеплених вирішили безплатно годувати сніданками у кафе. У Москві зробили ставку на пенсіонерів, пообіцявши їм тисячу рублів чи промокод за вакцинацію.

Мільйон в Австралії

Австралійці мали шанс виграти мільйон доларів у лотереї, якщо отримали першу або другу дозу до 31 жовтня. Участь у ній могли взяти вакциновані особи віком від 16 років. Удача посміхнулася 25-річнй жительці Сіднею Джоанн Чжу, яка перемогла. Жінка розповіла, що планує витрати гроші, аби перевезти своїх родичів з Китаю до Автралії.

150 євро для молоді у Греції

У греків такоє є аналог тисячі від Зеленського для молодих людей, тільки у розмірі 150 євро. Вакциновані греки віком від 18 до 25 років отримують дебетові картки з винагородою, яку можуть витратити у заздалегідь вибраних місцях, таких як музеї, театри, кінотеатри та в громадському транспорті. Влада запевняє, що після таких бонусів кількість вакцинованих громадян цієї вікової категорії зросла від 13% до 53%.

Крім того, Греція збирається запровадити новий пакет стимулів для підлітків віком від 15 до 17 років. За вакцинацію їм безкоштовно надаватимуть 50 гігабайт мобільного інтернету.

Продукти у Китаї

Як не дивно, КНР, яку прийняту вважати доволі репресивною державою з жорстою правоохоронною системою, теж заохочує китайців до вакцинації не лише обмеженнями і покараннями. Як повідомляє dovepress.com, у багатьох регіонах Китаю щепленим від коронавірусу надають продуктові винагороди (рис, борошно, олія) і грошову винагороду в розмірі від 200 до 300 юанів (приблизно 800-1200 грн).

Байдужі шведи

Швецькі соціологи провели дослідження,яке показало дуже невеликий відсоток громадян цієї країни, для яких важливе фінансове заохочення вакцинації — лише 4,2%. Влітку там заради експерименту роздавали громадян, які погодяться вакцинуватися, подарункові картки на 23 долари. Та більше інформації про продовження таких заохочень на загальнодержавному масштаб немає.

Нагадаємо, що у Маріуполі люди старше 70 років, які вже зробили повний курс вакцинації, отримають продуктові кошики.

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