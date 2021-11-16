Аналоги тисячі від Зеленського: як у світі заохочують людей вакцинуватися

Багато країн світу заохочують своїх громадян до вакцинації не лише карантинними обмеженнями, але й низкою бонусів.
В Україні лише 8,9 млн людей отримали дві дози прививки від COVID-19. Навіть попри значні обмеження для невакцинованих у "червоних" зонах, українці неохоче йдуть до пунктів щеплень. Президент Володимир Зеленський навіть пообіцяв вакцинованим громадянам 1000 гривень, які можна буде витратити на придбання абонементів у спортзал, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.
Як у світі заохочують людей вакцинуватися від коронавірусу і які приємні бонуси для щеплених громадян придумують уряди різних країн, йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Вино та лотерея у США
У США кожеш штат придумує різноманітні способи, як заохотити людей прийти до пунктів щеплень. Звичайно, крім стандартних карантинних обмежень, так званого "батога", місцева влада приготувала для американців і "пряники".
Так, у деяких штатах, наприклад Північній Кароліні, організували лотерею на суму 4,5 мільйона доларів. Переможцями стали лише вісім мешканців. Четверо вацинованих підлітків у віці від 12 до 17 років, отримали право на стипендію в коледжі в розмірі 125 тис. доларів, а четверо дорослих віком від 18 років отримали по 1 мільйону доларів.
Зазначається, що лотереї не особливо впливають на бажання американців вакцинуватися. Тому влада придумала інший спосіб. Щепленим громадянам для заохочення дають певну суму коштів. У Північній Кароліні за кожний укол перераховували на картку $25. У місті Огаста спочатку передбачалась подарункова картка на 100 доларів США після завершення другого уколу. Але потім розмір винагороди збільшили до $100 за кожну дозу.
Каліфорнія дає своїм жителям $50 за повну вакцинацію. В середньому сума заохочення у кожному штаті коливається від 20 до 200$.
Найчастіше фінансові заохочення впливають на іспаномовних та інші нацменшини, які частіше, ніж білі, розглядали готівкові картки як ключову причину отримати вакцину, повідомляє АР.
Деякі штати придумали оригінальніші способи заохочення.
Жителі Арканзану, які отримають щеплення від COVID-19, можуть отримати сертифікат на рибалку/полювання або лотерейний квиток, де можна виграти мільйон. Влада Нью-Йорка давала мешканцям безкоштовні щотижневі абонементи на метро. У штаті Мен видавали квитки на відвідування природних парків. Жителі Нью-Джерсі віком від 21 року і старше можуть відвідати виноробню і випити безкоштовно келих вина.
Таким чином штати змагають між собою у винахідливості та оригінальності, аби лиш звернути увагу американців на необхідність вакцинації.
Сніданки за невизнану вакцину в РФ
У країні-агресорці, боти якої закликають українців ігнорувати вакцинацію, навпаки закликають росіян якомога швидше зробити щеплення.
Як повідомляє rg.ru, від 1 вересня стартувала програма заохочення вакцинованих. До 1 грудня відбудуться два розіграші грошових призів: переможців буде тисяча осіб, і кожен отримає по 100 тисяч рублів. Але є умова: потрібно вакцинуватися виключно російською вакциною, яка, як відомо, є сумнівної якості.
Крім того, різноманітні способи заохочення вакцинації придумує і місцева російська влада. Так, на Кубані щеплених вирішили безплатно годувати сніданками у кафе. У Москві зробили ставку на пенсіонерів, пообіцявши їм тисячу рублів чи промокод за вакцинацію.
Мільйон в Австралії
Австралійці мали шанс виграти мільйон доларів у лотереї, якщо отримали першу або другу дозу до 31 жовтня. Участь у ній могли взяти вакциновані особи віком від 16 років. Удача посміхнулася 25-річнй жительці Сіднею Джоанн Чжу, яка перемогла. Жінка розповіла, що планує витрати гроші, аби перевезти своїх родичів з Китаю до Автралії.
150 євро для молоді у Греції
У греків такоє є аналог тисячі від Зеленського для молодих людей, тільки у розмірі 150 євро. Вакциновані греки віком від 18 до 25 років отримують дебетові картки з винагородою, яку можуть витратити у заздалегідь вибраних місцях, таких як музеї, театри, кінотеатри та в громадському транспорті. Влада запевняє, що після таких бонусів кількість вакцинованих громадян цієї вікової категорії зросла від 13% до 53%.
Крім того, Греція збирається запровадити новий пакет стимулів для підлітків віком від 15 до 17 років. За вакцинацію їм безкоштовно надаватимуть 50 гігабайт мобільного інтернету.
Продукти у Китаї
Як не дивно, КНР, яку прийняту вважати доволі репресивною державою з жорстою правоохоронною системою, теж заохочує китайців до вакцинації не лише обмеженнями і покараннями. Як повідомляє dovepress.com, у багатьох регіонах Китаю щепленим від коронавірусу надають продуктові винагороди (рис, борошно, олія) і грошову винагороду в розмірі від 200 до 300 юанів (приблизно 800-1200 грн).
Байдужі шведи
Швецькі соціологи провели дослідження,яке показало дуже невеликий відсоток громадян цієї країни, для яких важливе фінансове заохочення вакцинації — лише 4,2%. Влітку там заради експерименту роздавали громадян, які погодяться вакцинуватися, подарункові картки на 23 долари. Та більше інформації про продовження таких заохочень на загальнодержавному масштаб немає.
Нагадаємо, що у Маріуполі люди старше 70 років, які вже зробили повний курс вакцинації, отримають продуктові кошики.
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