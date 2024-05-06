"Аналогів нема": Путіну показали робота, який вміє зривати помідори (відео)

В робота начебто вбудовано штучний інтелект, який може визначати ступінь спілості.

Російському диктатору Володимиру Путіну показали робота “аналогов нет”, який вміє зривати помідори. В нього начебто вбудований штучний інтелект, який дозволяє визначити ступінь спілості плода.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Як зазначається, Путіну показали, як працює “робот”, а точніше його рука, яка може зірвати помідор і кинути його до кошика. В нього начебто вбудовано штучний інтелект, який може визначати ступінь спілості.

Водночас продемонстрували диктатору і ще одного робота Boston Dynamics, який показав свої можливості – як він переносить коробки та кидає їх.

Путіну показали "аналогів нема" робота, який зриває помідори

Нагадаємо, що Путін віддав наказ провести навчання з застосування ядерної зброї.

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