Андрій Макаревич підтримав операцію ЗСУ на Курщині і різко звернувся до росіян із влучним запитанням

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич висловився про операцію ЗСУ в Курській області і звернувся до росіян із влучним запитанням.

Музикант говорить, що дії українських військових були неминучими. За словами артиста, війна повертається туди, звідки почалася. Макаревич підтримав операцію ЗСУ і зазначив, що українські військові розвіяли міфи про "непереможність російської зброї" та "найкращої армії у світі".

Також музикант звернувся до жителів Курської області з влучним запитанням. Артист змусив їх замислитися над тим, що, можливого, вони не за того президента голосували, розв'язану війну яким ще й палко підтримували.

Андрій Макаревич / Фото: facebook.com/makarevichav

"Але у мене є лише одне питання: що ж ви, мешканці Курської області, можливо, ви не за того президента голосували весь час? Або так добре підтримували? Це ж війна, яку розпочала ваша країна. А у війні буває відповідь, вона прилітає", - висловився артист на YouTube-каналі "И Грянул Грэм".

Нагадаємо, нещодавно інший російський музикант – репер Noize MC – підтримав операцію ЗСУ на Курщині. Також артист пояснив, чому вона була необхідною.

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