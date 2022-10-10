Анексія Росією чужих територій - це скринька Пандори для більшості країн світу - Жданов

РФ може втратити території, які вона колись незаконно захопила.

РФ доведеться визнавати споконвічні території інших країн, захоплені та анексовані нею раніше.

Про цес сказав військовий експерт Олег Жданов.

Він нагадав, де Росія має території, що споконвічно належали іншим країнам. Так, наприклад, Калінінград з областю – це колишній Кенігсберг (Німеччина, Чехія), Сахалін та Курильські острови (Японія), Карелія (Фінляндія), Владивосток та Хабаровськ – колишні китайські міста тощо.

"Росія може втратити території, які вона колись незаконно захопила", - зазначив Жданов.

Кремль "включив" українські території до "переліку суб'єктів РФ": подробиці

У статті 65 російської конституції до переліку суб'єктів РФ "включили" території, які Путін намагається незаконно анексувати.

Путінськиий режим "включив" так звані "ДНР" та "ЛНР", Запорізьку та Херсонську області у перелік суб’єктів Російської Федераці в конституції Росії.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових "референдумів", проведених окупантами в цих регіонах.