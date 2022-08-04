Анекдот дня: пропагандисти Путіна заявили, що Київ "проводить" військові навчання та "пускає" ракети у бік Тайваню

Російські пропагандисти щодня дивують фантазіями щодо України. Цього разу кремлівські "писаки" заявили, що Київ "проводить" військові навчання, в межах яких "пускає" ракети в бік Тайваню.

Ба більше, у пропагандистському дописі, поширеному в Мережі, йшлося, що таким чином Київ "чинить психологічний тиск на громадян Тайваню".

Наразі цього допису у соціальних мережах уже немає. Скільки часу він протримався і скільки людей могли його проглянути - невідомо.

"У ці хвилини Київ проводить ракетну стрілянину в межах навчань навколо Тайваню. Частина ракет має пролетіти над островом, що Тайбей вже розкритикував як безпрецедентний психологічний тиск на громадян частково визнаної держави", - вигадали чергову нісенітницю.

Скрин з відео

Пізніше пропагандисти підправили новину і замість слова "Київ" написали "Пекін".

Нагадаємо, у Китаї стартували військові навчання з бойової стрільби. Вони відбудуться в шести зонах навколо Тайваню. Ці навчання триватимуть до опівдня 7 серпня. Міноборони Тайваню заявило, що його збройні сили "діють у звичному режимі" та контролюють ситуацію.

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