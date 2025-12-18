ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Анестезіолог труїв людей, щоб потім героїчно їх "воскрешати": як його покарали

У Франції винесли вирок у гучній справі «Доктора Смерть», який отруїв щонайменше 30 пацієнтів, 12 з яких померли.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Доктор Смерть Фредерік Пеш'є

Доктор Смерть Фредерік Пеш’є / © скриншот з відео

Суд у місті Безансон на сході Франції поставив крапку в історії, яка роками жахала всю країну. Колишнього анестезіолога Фредеріка Пеш’є визнали винним у серії вбивств та замахів на життя пацієнтів.

Подробиці процесу повідомляє BBC Україна.

Подробиці злочинів

Слідство встановило, що Пеш’є навмисно додавав небезпечні хімічні речовини (зокрема хлорид калію та лідокаїн) в інфузійні пакети пацієнтів. Це викликало раптову зупинку серця або масивну кровотечу, що вимагало екстреного втручання.

У такі критичні моменти Пеш’є часто з’являвся як «рятівник», демонструючи колегам свій нібито винятковий талант реаніматолога. Прокурори назвали його «отруйником і вбивцею», який зганьбив усіх лікарів, а судовий психолог описав підсудного як людину з роздвоєнням особистості на кшталт «доктора Джекіла і містера Гайда».

Ким були жертви

Злочини відбувалися в період з 2008 по 2017 рік у двох клініках Безансона. Жертвами «Доктора Смерть» стали щонайменше 30 осіб. У 12 випадках його втручання було запізнілим або неефективним, і пацієнти померли.

Наймолодшою жертвою стала 4-річна дитина, у якої серце зупинялося двічі під час видалення мигдаликів. Найстаршій жертві було 89 років.

Першою ж жертвою стала 36-річна жінка, яка вижила, але впала в кому. В її аналізах виявили перевищення норми калію у 100 разів.

Вирок суду

Слідчі звернули увагу на аномальну статистику: у клініці Saint-Vincent, де працював Пеш’є смертність від серцевих нападів під наркозом у шість разів перевищувала середній показник по країні.

Прокурори прямо заявили підсудному: «Ви перетворили цю клініку на цвинтар».

Сам Пеш’є провину не визнав і досі стверджує, що його підставили. Він посилався на клятву Гіппократа, як на доказ своєї невинності. Втім, суд призначив йому довічне ув’язнення з мінімальним терміном відбування покарання 22 роки.

Нагадаємо, у Швейцарії 41-річного чоловіка звинуватили у вбивстві та жорстокому знищенні тіла його дружини — моделі й фіналістки конкурсу «Міс Швейцарія» Кристини Йоксимович. Поліція оприлюднила моторошні подробиці, варті фільму жахів.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie