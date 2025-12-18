Анестезіолог труїв людей, щоб потім героїчно їх "воскрешати": як його покарали

Доктор Смерть Фредерік Пеш’є / © скриншот з відео

Реклама

Суд у місті Безансон на сході Франції поставив крапку в історії, яка роками жахала всю країну. Колишнього анестезіолога Фредеріка Пеш’є визнали винним у серії вбивств та замахів на життя пацієнтів.

Подробиці процесу повідомляє BBC Україна.

Подробиці злочинів

Слідство встановило, що Пеш’є навмисно додавав небезпечні хімічні речовини (зокрема хлорид калію та лідокаїн) в інфузійні пакети пацієнтів. Це викликало раптову зупинку серця або масивну кровотечу, що вимагало екстреного втручання.

Реклама

У такі критичні моменти Пеш’є часто з’являвся як «рятівник», демонструючи колегам свій нібито винятковий талант реаніматолога. Прокурори назвали його «отруйником і вбивцею», який зганьбив усіх лікарів, а судовий психолог описав підсудного як людину з роздвоєнням особистості на кшталт «доктора Джекіла і містера Гайда».

Ким були жертви

Злочини відбувалися в період з 2008 по 2017 рік у двох клініках Безансона. Жертвами «Доктора Смерть» стали щонайменше 30 осіб. У 12 випадках його втручання було запізнілим або неефективним, і пацієнти померли.

Наймолодшою жертвою стала 4-річна дитина, у якої серце зупинялося двічі під час видалення мигдаликів. Найстаршій жертві було 89 років.

Першою ж жертвою стала 36-річна жінка, яка вижила, але впала в кому. В її аналізах виявили перевищення норми калію у 100 разів.

Реклама

Вирок суду

Слідчі звернули увагу на аномальну статистику: у клініці Saint-Vincent, де працював Пеш’є смертність від серцевих нападів під наркозом у шість разів перевищувала середній показник по країні.

Прокурори прямо заявили підсудному: «Ви перетворили цю клініку на цвинтар».

Сам Пеш’є провину не визнав і досі стверджує, що його підставили. Він посилався на клятву Гіппократа, як на доказ своєї невинності. Втім, суд призначив йому довічне ув’язнення з мінімальним терміном відбування покарання 22 роки.

Нагадаємо, у Швейцарії 41-річного чоловіка звинуватили у вбивстві та жорстокому знищенні тіла його дружини — моделі й фіналістки конкурсу «Міс Швейцарія» Кристини Йоксимович. Поліція оприлюднила моторошні подробиці, варті фільму жахів.