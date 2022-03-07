Anex Tour скасували усі закордонні рейси з Росії через ризик арешту літаків

Anex Tour скасували усі закордонні рейси з Росії через ризик арешту літаків

Сьогодні, 7 березня, компанія завершує вивезення туристів з усього світу назад до Росії.

Один з найбільших туроператор Росії Anex Tour скасував усі закордонні авіарейси.

Про це Anex Tour повідомили у Фейсбук.

Туроператор призупинив перевезення росіян за закордонними напрямками через ризик арешту літаків.

Нагадаємо, більшість країн світу закрили своє небо для російських літаків. Так, зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС закриває свій повітряний простір для Росії.

"Ми пропонуємо заборонити польоти всіх літаків, які належать Росії, зареєстровані та підконтрольні Росії. Ці літаки більше не зможуть приземлятися, злітати або пролітати територію Європейського Союзу", - сказала вона.

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