Ангел убив 185 тис. солдатів за одну ніч: як археологам вдалося підтвердити біблійну історію (фото)

Використовуючи старі фотознімки рельєфу Лахіша, археологи виявили стародавній ассирійський військовий табір. Це місце згадується в Біблії: якщо вірити розповіді, то ассирійців знищив ангел.

Нещодавні археологічні дослідження виявили залишки стародавніх військових таборів Ассирійської імперії, що датуються приблизно 700 роком до н. е. Це відкриття може підтвердити біблійну історію про облогу Єрусалиму ассирійцями.

Про це пише The Jerusalem Post.

Стівен Комптон, дослідник близькосхідної археології, використовував сучасні методи картографування, щоб знайти те, що, на його думку, є залишками ассирійських військових таборів. Комптон розповів, що це відкриття узгоджується з описами, знайденими в ассирійських текстах, грецьких історіях та єврейській Біблії.

Вирішальним доказом є кам'яні панелі, що зберігаються у Британському музеї, які колись були частиною палацу ассирійського царя Сінаххеріба. Ці панелі, на яких зображено укріплений військовий табір з 24 сторожовими вежами, були співставлені з ранніми аерофотознімками Лахіша в Ізраїлі, щоб створити віртуальну карту, яка ідентифікує місце розташування табору.

Комптон пояснив, що наклавши фотографії початку XX століття на ландшафт, зображений на ассирійських рельєфах, він зміг визначити місце розташування табору, яке відповідає формі й особливостям ассирійських військових споруд.

На цьому ассирійському барельєфі зображено табір, який використовувався ассірійцями під час облоги Лахіша. Фото: X (Twitter)

Це відкриття важливе не лише з огляду на його біблійні зв'язки, але й для розуміння кампанії Сінаххеріба в Леванті. Історичні джерела свідчать, що облога Єрусалиму закінчилася, коли Сінаххеріб отримав данину від юдейського царя Єзекії, що дозволило Єзекії залишитися при владі як васал. Біблійна розповідь додає надприродний елемент, описуючи ангела, який вразив ассирійських воїнів, що призвело до їхнього відступу.

На виявленому місці видно руїни, які відповідають руїнам табору Сінаххеріба в Лахіші. Комптон сподівається, що майбутні археологічні розкопки допоможуть краще зрозуміти це важливе відкриття.

Це дослідження не лише підтверджує частину біблійного наративу, але й поглиблює наше розуміння давньої історії Близького Сходу. Визначаючи потенційні місця втрачених стародавніх міст, таких як Лівна і Ноб, ці знахідки пропонують багатший перетин історичних і біблійних історій.

Нагадаємо, науковці відреставрували дві середньовічні могильні плити з корабля XIII ст., що затонув у Англії поблизу графства Дорсет. Виготовлені з пербекського мармуру плити були призначені для вищих санів духовенства.

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