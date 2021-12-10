Ангела Меркель напише книжку: хоче пояснити свої політичні рішення

Політичні мемуари ексканцлерки Німеччини можуть з’явитися через два-три роки.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір написати та опублікувати книжку, в якій вона пояснить свої найважливіші політичні рішення.

Про це виданню Spiegel повідомила колишня очільниця офісу канцлерки Беате Бауманн.

За її словами, у книжці Меркель не буде переповідати історію свого життя. “Вона хотіла б пояснити свої основні політичні рішення своїми словами та з посиланням на власне життя", - сказала Бауманн, яка майже 30 років працює з Меркель як її офісменеджерка.

Залучати до літературної праці професійних письменників чи журналістів не планують. “Якщо ми зробимо цю книжку, то зробимо її самотужки, без письменників-примар, без істориків, без журналістів", - сказала Беате Бауманн.

Робота над політичними мемуарами триватиме орієнтовно 2-3 роки. Хто буде видавцем цієї книжки, Меркель наразі не вирішила.

Нагадаємо, 2 грудня в Берліні, у дворі міністерства оборони, відбулася урочиста церемонія прощання з Ангелою Меркель, яка залишає посаду канцлерки Німеччини. На посаді вона пробула 16 років і увійшла до історії як перша жінка, яка керувала німецьким урядом.

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