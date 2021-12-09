Англія переходить до плану "Б" і посилює COVID-карантин для боротьби з "Омікроном": подробиці

Англія переходить до плану "Б" і посилює COVID-карантин для боротьби з "Омікроном": подробиці

В Англії заявили, що кількість випадків COVID-штаму "Омікрон" може подвоюватися що 2,5-3 дні.

В Англії посилюють карантинні обмеження на тлі стрімкого поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Відповідну заяву в середу, 8 грудня, озвучив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє ВВС.

За словами британського прем'єра, уряд переходить до резервного плану додаткових заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу. "Це не локдаун, це план Б", - наголосив Джонсон.

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Він зазначив, що від п'ятниці носіння масок вимагатиметься в більшості громадських закладів, зокрема в театрах та кінотеатрах, а від понеділка людей закликатимуть працювати з дому, якщо це можливо.

Окрім того, від наступної середи наявність так званого "NHS Covid Pass" (документ, який містить інформацію про вакцинацію або тестування на COVID-19) стане обов'язковою для відвідування нічних клубів, приміщень без сидячих місць з понад 500 особами, вуличних заходів з понад 4 тис. осіб та будь-яких подій з понад 10 тис. осіб.

Очільник британського уряду наголосив, що різдвяні вечірки та інші святкові заходи повинні продовжуватися, однак із дотриманням відповідних вказівок. "Найкращий спосіб забезпечити нас усіх Різдвом, якомога ближчим до нормального, – це продовжити реалізацію плану "Б", - сказав він.

Джонсон зауважив, що новий варіант "Омікрон" все ще вивчається і "картина може поліпшитися", однак розповсюдження штаму все ж може призвести до значного зростання госпіталізацій і смертельних наслідків.

Він пояснив, що "Омікрон" поширюється "значно швидше", ніж "Дельта", і первинні дані показують, що кількість заражень цим COVID-штамом може подвоюватися що 2,5-3 дні.

Тим часом жителів Уельсу та Шотландії вже закликали працювати з дому. А від співробітників підприємств з цих країн, а також з Північної Ірландії, вимагають так званих паспортів вакцинації.

BBC

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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