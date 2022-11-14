"Англосакси намагаються викрасти активи РФ": Медведєв у своєму репертуарі прокоментував резолюцію ООН

Медведєв заявив про "початок агонії ООН як головного міжнародного інституту з примирення.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився черговою маячнею. Маріонетка Путіна прокоментував рішення Генасамблеї ООН про відшкодування Росією збитків Україні, завданих вторгненням.
Про це він написав у телеграмі.
На думку "аватара" Медведєва, в усіх бідах винні англосакси. Таким терміном він називає Британію та США.
"Англосакси явно намагаються нашкребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів. Нехай ухвалять таку ж рекомендацію про повне відшкодування США збитків Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим численним постраждалим від американців та НАТО", – зазначив маріонетка Путіна.
Медведєв упевнений, що таке рішення свідчить про "початок агонії ООН як головного міжнародного інституту з примирення".
"Кінець буде болісним для всієї міжнародної спільноти. Проживемо і без такої Організації Об'єднаних Націй", — підсумував він.
Зазначимо, що після смерті скандального Жириновського Медведєв, вочевидь, хоче посісти його місце — головного "клоуна" Кремля. Експрезидент РФ постійно відзначається скандальними заявами.
Раніше повідомлялося, що Медведєв "одною ногою в дурдомі" після невдалої спроби суїциду. На тлі алкоголізму до нього нібито приставили лікаря-психіатра.
Російський політолог Дмитро Орєшкін каже, що у Медведєва — "роль моськи, що гавкає на слона".
"Водночас він повинен це робити голосно, тому що у нього поганий бекграунд. Він намагався поводитися як демократ і ліберал, тепер йому потрібно виправляти помилки, яких припустився", – зазначив політолог.
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