Англія втратила історичний символ через "п'яну дурість": суд оголосив вирок зловмисникам

Дегендарне дерево Sycamore Gap знищили двої п’яних чоловіків заради бравади / © скриншот з відео

Реклама

У Великій Британії двох чоловіків засудили до понад чотирьох років ув’язнення кожного за спилювання легендарного дерева Sycamore Gap, яке було улюбленою та всесвітньо відомою пам’яткою. Його драматичний силует навіть з’являвся у голлівудському фільмі про Робін Гуда.

Про це пише Reuters.

Платан, вік якого оцінюється майже у 200 років, стояв у центрі мальовничого пониження ландшафту поруч з історичною Стіною Адріана на півночі Англії, що робило його популярним місцем для фотографів, туристів і навіть пропозицій руки та серця.

Реклама

Деніел Грем, 39 років, та Адам Каррутерс, 32 роки, минулого місяця були визнані винними в тому, що вони однієї ночі у вересні 2023 року навмисно спиляли дерево бензопилою. Свій злочин вони зафільмували на мобільний телефон Грема, а потім вихвалялися своїм «подвигом», перш ніж їхня дружба зійшла нанівець, коли стало зрозуміло широке обурення громадськості їхніми діями.

Деніел Грем, 39 років, та Адам Каррутерс, 32 роки / © Twitter

Обидва спочатку заперечували будь-яку причетність до спилювання дерева, яке з’явилося у фільмі «Робін Гуд: Принц злодіїв» 1991 року. Крім того, під час падіння стовбур дерева пошкодив частину Стіни Адріана, збудованої римлянами майже 2000 років тому, яка була визнана об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Однак, як повідомили їхні адвокати, Грем і Каррутерс все ж визнали свою відповідальність під час розмови з офіцерами пробації. Адвокат Каррутерса Ендрю Герні назвав вчинок двох чоловіків «п’яною дурістю».

Під час оголошення вироку, за яким горе-лісоруби проведуть у в’язниці чотири роки та три місяці, суддя Крістіна Ламберт заявила, що вони спиляли дерево через «чисту браваду».

Реклама

Благодійна організація National Trust, яка піклується про природу, красу та історію, висловила подяку поліції Нортумбрії та Королівській прокурорській службі за завершення справи щодо знищення Sycamore Gap.

«Безглузде спилювання дерева Sycamore Gap шокувало людей по всій країні та за кордоном, демонструючи потужний зв’язок між людьми та нашою природною спадщиною. Це особливо глибоко відчувалося на північному сході Англії, де дерево було емблемою регіону та фоном для багатьох особистих спогадів», — зазначили у National Trust.

У серпні минулого року благодійники повідомили, що біля основи дерева були помічені ознаки життя, що дало надію на його відродження. А минулого тижня Національний парк Нортумберленду заявив, що найбільша частина дерева буде виставлена в інсталяції неподалік від того місця, де воно колись стояло.

Водночас National Trust вирішив зосередитись на «створенні позитивної спадщини для дерева». В рамках цієї місії активісти проростили насіння Sycamore Gap та планують висадити 49 «Дерев надії» у громадах по всій Великій Британії пізніше цього року.

Реклама

Садженці платана

Нагадаємо, вірусний тренд у соцмережах спровокував навалу відвідувачів у Київському ботанічному саду. «Вандали-естети», які хотіли зустріти схід сонця в ботсаду, штурмом брали паркан та ламали квітнучий бузок.